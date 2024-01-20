Altın fiyatlarında büyük uçuş başlıyor! Zirve için bu tarihi not edin

Düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcılar merak ediyor: Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Altın ve para piyasalarında uzman isim İslam Memiş, "Altın fiyatlarında son durum ne?" sorusunu araştırırken tarih verdi ve yatırımcılara çok önemli uyarılarda bulundu. İslam Memiş, şunları söyledi:

“Altın fiyatları ABD verilerinin ardından bir miktar geriledi. Ancak daha sonrasında kayıplar telafi edildi. Enflasyon altın fiyatlarına destek veren bir faktör olmasında dolayı altın fiyatları yeniden yükselişe geçti"

"Altının onsu 2035'te dolar karşısında 20 dolar arttı" diyen Memiş, şöyle devam etti:





"Düşüşün devam edeceğini düşünmüyorum. Enflasyonun geçici olmadığını düşünüyorum. Enflasyon altının fiyatını yukarı çekiyor. Fed'in parasal politikası Çoğu piyasanın inandığı gibi politika yılın ikinci yarısında faiz oranlarını da düşürecek. Benim de bu kanaatim bu yönde."

İslam Memiş, "Dolayısıyla Fed'in faiz ve enflasyon politikaları nedeniyle altın fiyatları yeniden yükselecek" dedi ve altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu altının bu hafta alınmaya değer özel bir yatırım aracı olarak görüldüğünü söyledi. Yatırımcıların buna göre hareket etmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, "Bu durgunluk döneminde altın yatırımcılara mutlaka alma fırsatı veriyor. Yatırımcıların bundan faydalanması lazım. Altının gram miktarı azalmıyor. Piyasada 2050 liranın altında. şimdi 2.060'ı aştı. Yükseliş beklentilerimi koruyorum. Bu yıl ons altın 2 bin 350 dolara, gram altın ise 3 bin liraya ulaşacak" diye konuştu.