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Altın fiyatlarında devran tersine dönecek! O tarihten sonra altını olan zenginleşecek

İslam Memiş açıkladı! Altında yeni dönem başlıyor. İşte altın fiyatlarının bulacağı sayılar...

Yayın Tarihi: 25.06.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:47
Altın fiyatlarında devran tersine dönecek! O tarihten sonra altını olan zenginleşecek

Altın fiyatlarında dalgalanmaların devam ettiği bir dönemde altın ve döviz piyasaları uzmanı ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarının yönüne ilişkin öngörüsünü açıkladı.

Altın fiyatlarında devran tersine dönecek! O tarihten sonra altını olan zenginleşecek

 

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların ilgisini çekti. İslam Memiş, altın fiyatlarında yükseliş öngörüsünde bulunarak, gram altının fiyatının 2 bin 500 liraya ulaştığını kaydetti.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin başladığını belirterek, "Yatırımcıları bayram öncesi uyardık. Temmuz ayında gram altın fiyatlarında artışlar olacak."

Altın fiyatlarında devran tersine dönecek! O tarihten sonra altını olan zenginleşecek

 

GRAM ALTIN YÜKSELİCEK

Bayram öncesinde 2400 TL seviyesinde fiyatlanan gram altın, son iki haftada 100 TL artışla bugün 2500 TL'ye ulaştı.

ONS ALTINDA HAREKETLİLİK 

Ons altının hareketlerine ilişkin Memiş, 70 dolar değer kazanarak 2.368 dolara ulaştığını, ancak dirençle karşılaşarak 2.321 dolara kadar gerilediğini kaydetti. Gram altın fiyatlarında 20 TL'lik düşüşe neden olan bu düşüşe rağmen gram altın açık piyasada yeniden 2500 TL'den işlem görüyor.

ALTIN YATIRIM İÇİN BİR NİMET 

Memiş, küresel piyasadaki belirsizliklerin ve enflasyonun altın fiyatlarını etkilediğini vurguladı. Merkez bankalarının altın stoklarını artırdığına dikkat çekti. "Putin'in Asya ziyaretleri, petrol fiyatlarındaki artış ve dolar endeksinin güçlenmesiyle yatırımcılar altını giderek daha güvenli bir varlık olarak görmeye başladı." dedi.

GOLDEN AGE

Memiş, altının "Altın Çağ" olarak adlandırdığı 2024 yılında refah dönemine gireceğini öngörüyor. Altın borcu olanlar ve potansiyel yatırımcılar için hâlâ fırsatlar olduğuna inanıyor. "Gram altının fiyatı temmuz ayında 2600-2700 TL'ye çıkacak ve sonunda 3000 TL'ye ulaşacak. 3.500 TL tahminim devam ediyor."

ACELEYE GEREK YOK

Fiziki altına olan talebin artacağını belirten Memiş, yatırımcılara satışlarını aceleye getirmemeleri hakkında uyarıda bulundu.

 

 

NOT:HABERDE KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ VERİLMEMİŞTİR.

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