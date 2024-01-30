Altın fiyatlarında son çıkış! Elinde TL'si olan o tarihi kaçırmasın

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler takip edilirken İslam Memiş, yatırımcılara altın değerinde bilgiler verirken ons altının günlük seyrine değinen Memiş, düşüş hakkında uyarılarda bulunurken bu haftanın kritik olduğuna değindi.



Döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında, kripto para piyasasında neler oluyor, neler olabilir? Yatırımcısı bu hafta için nasıl karar vermeli? sorularına yanıt aranırken Borsa İstanbul üzerinde 8069'a kadar yükseliş yaşandı. Memiş, geçtiğimiz hafta videolarımızda borsadan korkmayın, yılın ilk çeyreğinde 9000 puana kadar endeks tarafında yükseliş yaşandı.



DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Dolar TL üzerinde yükselişler yaşanırken 30.25 kuruş ile son nokta konulurken Memiş, ocak ayında 30 TL üzerine gelinirken yükselişlerine yıl içerisinde 45 TL kadar devam ederken ocak ayında 30.40 direnç seviyesiyle olarak devamlılık gösterir.

En az getiri dolar tarafından gündeme gelirken pozisyon alınmamasıyla sık sık ifade edildi.

Elinde doları olanlar için dolardan çıkmalarını düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği açıklandı.





EURO MU DOLAR MI?

İslam Memiş, dolar karşısındaki varlıklarda baskılamaya değinirken son kez 24 baz puan artışıyle olasılık verildi. Uzman isim açıklamalarında beklentisinin mart ayına öteleneceğini açıklarken piyasanın oyalanması lazım ifadeleri kullanıldı. Parite katkısıyla euro, dolara kıyasla daha fazla getiri sağlar." şeklinde konuştu.



ONS ALTIN FİYATLARI

Fed'in faiz kararı üzerinde 2000 dolar destek, yukarıda 2070 dolar direnç seviyesi yer alır. Baskılamanın 15 gün süreyle devam etmesiyle piyasalar önünü daha iyi gördüğünde bu sefer ons altında daha iyi kırılımlar göreceğiz. 2150 dolar, 2350 dolar yıl içinde öngörüm devam ediyor ons altında zirve için. 2020 dolar, 2000 bana ucuz olarak kaldığını belirtti.

Gram altın TL serbest piyasalarda 2060-2070 TL seviyelerinde olunurken dolar TL kuru üzerinde güçlü durarak gram altında ons altında baskılanmalar yaşanıyor.

