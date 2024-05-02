Altın fiyatlarındaki yükseliş uzaya fırlayacak! Ünlü ekonomist tarih verdi

2024 yılının başlarında tarihi zirvelere ulaşan altın fiyatları, yılın ilerleyen dönemlerinde nasıl bir rota izleyeceği konusunda merak uyandırıyor. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın piyasasının son dönemdeki yükselişini analiz ederken, FED'in faiz indirim kararları, artan jeopolitik riskler ve Çin Merkez Bankası'nın artan altın alımlarını fiyatların yükselmesinin temel sebepleri olarak gösterdi. Ayrıca, FED'in 2024 yılında faizleri düşüreceğine yönelik beklentilerin altın yatırımına olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

Son zamanlarda yaşanan Rusya-Ukrayna çatışması ve İsrail ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi gibi dünya sahnesindeki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların altın gibi güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu.

Gram Altında Yükseliş Beklentisi

Kısa dönemde altın fiyatlarının stabil bir düzeyde seyredebileceğini ifade eden Şatıroğlu, gelecekte fiyatların artış göstermeye devam edeceğini tahmin ediyor. Ons başına altın için 2450-2500 dolar aralığını hedef gösteren Şatıroğlu, gram altın fiyatlarının da 3000 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.





Altın Alacaklara Öneriler

Altın yatırımının uzun soluklu bir yatırım olduğunu ve sabır gerektirdiğini vurgulayan Şatıroğlu, yatırımcılara altın alımlarını güvenilir kuyumcular veya bankalar aracılığıyla yapmalarını öneriyor.

Altın Piyasasındaki Güncel Durum

Bugünkü ons altın fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının yeniden belirlenmesine yol açtı. Yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği gram altın, haftanın ikinci iş gününde 2421 lira alış fiyatıyla, 2422 lira satış fiyatıyla işlem gördü. Aynı zamanda, çeyrek altın alış fiyatı 3948 lira iken, satış fiyatı 4043 lira olarak kaydedildi.

FED'in Faiz Kararı Açıklama Zamanı

ABD'nin merkez bankası olan FED'in, faiz oranlarına ilişkin kararını verdiği toplantının tarihi belirlendi. Bu önemli toplantı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve sonuçları akşam 21.00 itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler

Piyasa analistleri, FED'in bu hafta içinde yapacağı toplantıda faiz oranlarını değiştirmeme olasılığının yüksek olduğunu öngörüyorlar. Toplantı sonrasında FED Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar, bankanın ilerleyen dönemlerdeki politikalarına dair önemli ipuçları verecek. Mevcut piyasa fiyatlamalarına göre, FED'in Haziran ayında faiz indirimi yapma olasılığı %12, Temmuz'da %30 ve Eylül'de ise %58 olarak görülüyor.

Mart Ayındaki Faiz Kararı

FED, Mart ayındaki toplantısında, piyasa beklentilerine paralel bir şekilde politika faizini sabit bırakarak, son 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 bandında tuttuğunu açıkladı. Not: Bu haberdeki değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez.

Not: Haberde yer alan bilgiler bilgilendirme amacı ile aktarılmıştır yatırım tavsiyesi değildir.