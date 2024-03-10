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Altın fiyatlarının şirazesi kayacak! O günü bekleyenin altını yavrulayacak

Altın, yükseliş trendini sürdürerek tarihi zirvelerine ulaşıyor. Ancak altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar da yatırımcıları tedirgin ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının seyrini etkileyen faktörleri ve riskleri anlattı. İşte altın fiyatları hakkında bilmeniz gerekenler!

Yayın Tarihi: 10.03.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 16:02
Altın fiyatlarının şirazesi kayacak! O günü bekleyenin altını yavrulayacak

Altın fiyatlarındaki rekor seviyeler, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rekorların beklenen bir durum olduğunu, ancak altın piyasasında sağlıklı olmayan yükselişler ve teknik açıdan kırılan seviyeler olduğunu söyledi. Memiş, Cuma gününün önemli olduğunu vurguladı; altın fiyatları dün ulaştığı tarihi zirvenin ardından nasıl bir seyir izleyecek henüz belli değil.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalındaki son videosunda, ons altın fiyatının, Fed’in haziran ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin etkisiyle dün 2141 dolarla rekor kırdığını ancak bugün bir miktar geri çekildiğini söyledi. Ons altın, bugün 2130 dolara kadar çıktıktan sonra, saat 09.11’de yüzde 0,15 azalışla 2125 dolarda seyrettiğini bildirdi.

altın fiyatları

GRAM ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gram altın, saat 09.21’de yüzde 0,25 artışla 2168 liradan satılıyor ve tarihi rekorunu kırıyor; çeyrek altın 3.546,26 lira, yarım altın 7.092,52 lira, Cumhuriyet altını ise 14.142 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın, hem ons hem de gram cinsinden rekor üstüne rekor kırarak yükselişini sürdürüyor. Bu rekorlar, beklentileri doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu yılın sonunda 3 bin TL’nin üzerindeki fiyatları görmeyi umuyorlar.

ALTIN PİYASASI İÇİN KRİTİK GÜN 

ABD’den cuma günü açıklanacak olan kritik veriler ve FED Başkanı’nın konuşması, 100 dolarlık bir satış baskısı yaratma olasılığı taşıyor. Gram altın bugün 2327 liraya kadar çıktı fakat sert düşüşler yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Kar satışlarının riskini göz önünde bulundurmak gerektiği, sağlıklı bir yükseliş olmadığı vurgulanıyor. Bant aralığı olarak 2170-2270 lira izlenecek, Haziran ayına kadar da 2500-2700 lira seviyeleri bekleniyor.

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