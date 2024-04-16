Altın kahini alarm zilini çaldı! 3500 TL öncesi son alım fırsatı doğdu

Küresel olaylar piyasalarda kar satışlarının yapılmasına mahal vermeye devam ediyor. En son yaşanan jeopolitik olay akabinde 100 dolar gerileyen altın piyasası yatırımcının bir hayli canını sıkmışa benziyor. Altın piyasasında jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişeleri devam ediyor. Yaşanan dalgalanmalar sebebiyle uzmanlar altın yatırımcısını bu durum karşısında dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından son dakika sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, benzer uyarılar yer alıyor. Altının son durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Memiş, geçtiğimiz hafta 2431 dolar civarında seyreden ONS altının yaşanan gerginlik akabinde 100 dolar gerilemesi konusunda yorum yaparken olası tahminlerini de bir bir sıraladı.





ALTININ ARTACAĞI TARİH

Ons altın ile birlikte Gram altın fiyatları da bu düşüşten etkilenerek 2700 liradan 2435 liraya kadar geriledi. Bu düşüş karşısında uzun vadeli yatırımcının korkmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirten Memiş, önümüzdeki dönemde 3000-3500 lira seviyesine kadar yükselebileceğini öngördü. Önümüzdeki Pazartesi itibari ile altın piyasasından bir toparlanma hareketinin başlayacağını belirten Memiş bu rakamın 3 bin liranın üzerine çıkabileceğini belirtti.

Yatırımcıları altın fiyatları konusunda uyaran Memiş, panik alımdan kaçınmaları ve elindeki varlıkların miktarlarına odaklanmaları tavsiyesinde bulunurken, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerekliliğini belirtti. (Haber yatırım tavsiyesi değil, sadece uzmanların öngörülerini içermektedir)