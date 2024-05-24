Altın uzmanından yine korkutan açıklama! Gram altın için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılar geldi! Bu uyarıları dikkate alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Memiş yatırımcıları şu sözlerle uyardı; 'Eğer yatırımcının altın saklama şartları uygun değilse ve uzun vadeli yatırımcıysa, faiz hassasiyeti yoksa banka üstünden birikim yapabilir. Bankalardaki mevduat garantisi 400 bin TL. 400 bin TL üstündeki miktarlarda farklı bankalarda devam edilebilir. Fiziki altın, saklama şartları uygun olanlar için daha iyi.





Alım satım makas aralığı, fiyat rekabeti tercihli olması avantajları oluyor. Hafta içi 10:00-17:00 saatleri en uygun zamanlar. İç piyasa 10:00'da açılıyor. Piyasa bu saatte normale dönüyor. Bu saat dilimi harici özellikle hafta sonu bankadan alım satım yapmak çok yanlış bir karar. Şu an resmi kur ile Kapalıçarşı arasında 40-50 TL fark var. Ama bankada daha fazla. Elindeki altını satın ev mi alsam diyenlere kesinlikle evet diyorum. Gram altının sene sonuna kadar 3 bin TL'ye kadar yükseleceğini beklesem bile emlak fiyatları da bir o kadar yükselecek. Burada zaman kaybetmemek gerekiyor.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.