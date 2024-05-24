Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

Altın uzmanından yine korkutan açıklama! Gram altın için tarih verildi

Altın uzmanı altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 20:04
Altın uzmanından yine korkutan açıklama! Gram altın için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılar geldi! Bu uyarıları dikkate alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Memiş yatırımcıları şu sözlerle uyardı; 'Eğer yatırımcının altın saklama şartları uygun değilse ve uzun vadeli yatırımcıysa, faiz hassasiyeti yoksa banka üstünden birikim yapabilir. Bankalardaki mevduat garantisi 400 bin TL. 400 bin TL üstündeki miktarlarda farklı bankalarda devam edilebilir. Fiziki altın, saklama şartları uygun olanlar için daha iyi. 

altın yatırımcılarına öneriler

Alım satım makas aralığı, fiyat rekabeti tercihli olması avantajları oluyor. Hafta içi 10:00-17:00 saatleri en uygun zamanlar. İç piyasa 10:00'da açılıyor. Piyasa bu saatte normale dönüyor. Bu saat dilimi harici özellikle hafta sonu bankadan alım satım yapmak çok yanlış bir karar. Şu an resmi kur ile Kapalıçarşı arasında 40-50 TL fark var. Ama bankada daha fazla. Elindeki altını satın ev mi alsam diyenlere kesinlikle evet diyorum. Gram altının sene sonuna kadar 3 bin TL'ye kadar yükseleceğini beklesem bile emlak fiyatları da bir o kadar yükselecek. Burada zaman kaybetmemek gerekiyor.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Sarımsaklar bu renkteyse içinde dışkı olabilir! Hemen o sarımsakları kontrol edin

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı

Sarımsaklar bu renkteyse içinde dışkı olabilir! Hemen o sarımsakları kontrol edin