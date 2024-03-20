Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti

Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile alakalı netlik kazanan tarih ve tutarlar belirlenmiş durumda. Emekliye Nisan ayında bayramdan hemen önceki hafta 3 bin liralık ödeme yapılacak. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayram toplamında emekli 6 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Emekli ikramiyesi akabinde memura her senenin belli zamanlarında ödenen ikramiyeler ile alakalı açıklamalar da merakla beklenmekteyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile birlikte Resmi Gazete'de yüzbinlerce memur için ikramiye ödeme tarih ve tutarları netleşti.





Yüzbinlerce memura yönelik 2024 yılında da tediye ödemeleri yapılıyor. Tediye ödemeleri 2. bölümü Ramazan Bayramı öncesine denk gelecek iken Bayram öncesinde kamu işçilerine sağlanacak bu tediye bayram ikramiyesi olarak nitelendiriliyor. Öte yandan 2024 yılı içerisinde alınan kararlar doğrultusunda yeraltı maden işçilerine yönelik de ilave tediye ödemesini yapılacağı belirtilmiş bulunurken tarih olarak ise 23 Aralık 2024 işaret edildi.





MEMURA TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ

26 Ocak'ta yapılan ilk tediye ödemesini akabinde ikinci ödeme ise 5 Nisan tarihinde memurun hesabına aktarılacak. 5 Nisan tarihinde memura hesabına 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak. Maaşlara göre listelenecek olan tediye tutarı minimum brüt olarak 14.368 TL'ye denk gelirken, net hesaplara aktarılacak tutar ise 10.272 TL olacak. Maaşa göre değişkenlik gösteren bu hediyeler maaş arttıkça artış sergileyecek. 2024 yılı tamamında brüt hesap üzerinden 52 günlük tediye ikramiyesinin brüt tutarı 57.475 TL olarak hesaplanırken, en düşük memur maaşı alan birey sene boyunca 41.089 TL ek ödeme alacak.