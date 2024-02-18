Altın ve dolarda fırtınalar kopacak! Altın kahini kesin tarih verdi: Kimse inanamayacak

Altın ve dolar bu tarihte uçuşa geçecek! Uzman isim açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN VE DOLAR YATIRIMCILARINA ÖNEMLİ UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasa hareketliliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve tahminlerini paylaştı. İslam Memiş tercih edilmesi gereken yatırım araçlarıyla ilgili de önemli önerilerde bulundu. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Borsa İstanbul 9 bin 250 seviyesinden kapandı. Geniş bant aralığı beklentisi sürüyor. İlk olarak 8 bin 750, sonrasında 8 bin 400 puanlara kadar kâr satışı olmasını bekliyorum. Yukarıda 9 bin 200, sonrasında 9 bin 400 direnç seviyeleri var. Bant aralığını geniş söylüyorum çünkü belirsizlik var. 15 bin puana kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum ama senenin bitmesine daha var. 2.5 aylık süreçte yüzde 20 getiri olan borsada yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Kulaktan dolma bilgilerle piyasaya giriş yapmak isteyen kişiler var. Onlar da yüksekten maliyet yaparlarsa aylarca beklemek zorunda kalacak. Kâr satışları olabilir, alım fırsatları zaman zaman yaşanabilir. Dolar TL kuru yavaş şekilde yükseliyor. 30.84 seviyelerinde. Şubat ayında 31 TL, Mart ayında 32 TL seviyeleri gelecek gibi notlarımız var. Planlarımızı sadık şekilde bekliyoruz. Serbest piyasada dolar TL kuru 31 TL seviyelerine geldi. Sene içinde 40 TL ve üstünü bekliyoruz. Dolar mı Euro mu derseniz cevabım Euro. Dolara kıyasla daha avantajlı. ONS altın 2 bin 13 dolar seviyesinde.





1985 dolara kadar geriledi. Altın yatırımcısı panik oldu, yandık bittik diyorlar. Ben sakin olmaları gerektiğini söyledim. Bu düşüşler ilave yapmak için fırsat. Çünkü yukarı yönlü hareketler yeni bant hareketlerini belirleyecek. Bu hafta içinde 1950- 2 bin dolar olmuştu. Haftayı 2 bin seviyesiyle tamamlayan ONS altında 2 bin- 2 bin 50 dolar seviyeleri takip ediliyor. Fiziki olarak gram altın 2 bin 65 TL seviyelerinde. 2 bin 40 seviyelerine kadar düştü. Bu gerileme sonrasında herkes panik oldu. Altın düşüyor, ne yapacağız dediler. Sakin olun dedim. Gram altın bütün zamanların rekorunu kırdı. Dolar yüksek, ONS toparlandı ve gram altın rekor kırdı. Gram altın TL rekor tazeleyip tamamlandı. Mart ayı sonuna kadar 2 bin 150, yaz mevsiminde 2 bin 500-2 bin 700, sene bitene kadar 3 bin TL seviyeleri notlarım vardı. Bu devam ediyor. Her düşüşte elinden çıkaran kişiler, malını yerine koyarken zorlanacak. Elimde altın var, faize ya da borsaya mı geçsem diyenler var. Sepet uygulamasında sepette bütün yatırım araçları var. Borsaya da altına da gümüşe de zamanlı olarak girdik. Gram altında 25 TL gerileme oldu, olabilir. Sepetinde doları var mı var, ONS altın alabilirsin. TL var mı var, gram altın aldın kârlısın. 1 milyon TL varsa 250 bin TL döviz, 250 bin TL emtia, 250 bin TL borsa, 250 bin TL kenarda durur. Sepet yapmak önemlidir. ONS gümüş ve gram gümüşte düşüşler yaşanmıştı. Benim parama göre ONS gümüş ve gram gümüş bedava. Yine yükseliş olacak. 24 TL, 24 dolar seviyeleri radarımızda gümüş ONS ve gramda.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.