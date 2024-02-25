Acil nakit ihtiyacı olan ve bankalar üzerinde yüksek faiz oranlarından ötürü kredi kullanımlarında zorluk yaşanırken finansal destek sağlandı. TC kimlik numarası ile gerçekleşen başvurular 55 bin TL'ye varan nakit destekler gerçekleşirken TC kimlik numarası sonu 0,2,4,6,8 olan vatandaşlar nakit desteklerden yararlanabilecek.
PTT'nin kredi kampanyası başlatılırken başvurular için PTT şubelerine ya da Aktif Bank online internet sitesinden kolaylık sağlanıypr. TC kimlik kartı ile gerçekeleşecek başvurular üzerine hızlı onay süreci devreye girerek acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların istekleri kısa sürede tamamlanacak.
KREDİ DETAYLARI
PTT düşük faizli kredi kampanyasında özellikle uzun vadeli seçeneklerle beraber 55 bin TL'lik kredi desteği sağlanarak 24 ay vadeli olarak aynı zamanda 3 aya kadar ödeme erteleme şansı sunulmaktadır. Esnek ödeme imkanlarıyla beraber vatandaşların mali durumlarına çözüm üretilmesi hedefleniyor.
PTT ekonomik yardım kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuruları 29 Şubat'a kadar yapılması gerekir.
Acil nakit ihtiyacı olan ve bankalar üzerinde yüksek faiz oranlarından ötürü kredi kullanımlarında zorluk yaşanırken finansal destek sağlandı. TC kimlik numarası ile gerçekleşen başvurular 55 bin TL'ye varan nakit destekler gerçekleşirken TC kimlik numarası sonu 0,2,4,6,8 olan vatandaşlar nakit desteklerden yararlanabilecek.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Ay sonunda cebinde beş kuruş parası kalmayanlara tek seferlik 55 bin TL ödeme! PTT başvuruları açtı
Emekliye bir değil üç emekli maaşı birden bağlanıyor! Sırrı öğrenenler hemen SGK'ya koşacak
TC kimlik numaranıza kayıtlı binlerce liranız birikmiş olabilir! e-Devlet'ten hemen kontrol edin
Ev yapımı en sağlıklı elma sirkesi tarifi! Daha basit yöntemi yok
Elektrik faturalarını çat diye yarıya düşüren yöntem! Komşular sırrınızı öğrenmek için çıldıracak
Evine fatura gelenler hemen kontrol etsin! 3.450 TL'lik devlet yardımı dar gelirlileri sevindirecek
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
Ayda 34 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Belediye sınav şartsız personel alımı yapacak
Çalışmayan kadınlara 15.000 TL destek müjdesi! Evli, bekar fark etmiyor
Araç sahiplerinin yüreği ferahlayacak! O cezaları ödemenize gerek kalmadı!
Vatandaşlar isyan edecek! İlk kez açıklandı: Tam yüzde 50 zam fırtınası geliyor
1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak