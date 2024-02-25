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Ay sonunda cebinde beş kuruş parası kalmayanlara tek seferlik 55 bin TL ödeme! PTT başvuruları açtı

Ekonomik zorluklar yaşanmaya devam ederken bununla mücadele eden vatandaşlara özel 55 bin TL kredi desteği verileceği açıklandı. İşte nakit yardım kampanya detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 21:18
Ay sonunda cebinde beş kuruş parası kalmayanlara tek seferlik 55 bin TL ödeme! PTT başvuruları açtı

Acil nakit ihtiyacı olan ve bankalar üzerinde yüksek faiz oranlarından ötürü kredi kullanımlarında zorluk yaşanırken finansal destek sağlandı. TC kimlik numarası ile gerçekleşen başvurular 55 bin TL'ye varan nakit destekler gerçekleşirken TC kimlik numarası sonu 0,2,4,6,8 olan vatandaşlar nakit desteklerden yararlanabilecek.

PTT'nin kredi kampanyası başlatılırken başvurular için PTT şubelerine ya da Aktif Bank online internet sitesinden kolaylık sağlanıypr. TC kimlik kartı ile gerçekeleşecek başvurular üzerine hızlı onay süreci devreye girerek acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların istekleri kısa sürede tamamlanacak.
ptt kredi kampanyası
KREDİ DETAYLARI
PTT düşük faizli kredi kampanyasında özellikle uzun vadeli seçeneklerle beraber 55 bin TL'lik kredi desteği sağlanarak 24 ay vadeli olarak aynı zamanda 3 aya kadar ödeme erteleme şansı sunulmaktadır. Esnek ödeme imkanlarıyla beraber vatandaşların mali durumlarına çözüm üretilmesi hedefleniyor.
PTT ekonomik yardım kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuruları 29 Şubat'a kadar yapılması gerekir.

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Ay sonunda cebinde beş kuruş parası kalmayanlara tek seferlik 55 bin TL ödeme! PTT başvuruları açtı

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