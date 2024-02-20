Seçim ertesi Pazartesi günü emekliye çifte zam müjdesi geliyor! Emekli seçimi kutlayacak

2024 yılı emekli için iyi başladı dedirten gelişmeler yaşandı. Enflasyon rakamlarının açıklanması akabinde ilk yüzde 5'li refah payı zammı akabinde açıklanan emekli zam oranı yüzde 42,6 olarak şekillenirken sonrasında süregelen çalışmalar akabinde zam oranı memur maaş zammına eşitlenmiş ve yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Emekliye müjdelerin ardı arkası kesilmeyecek gibi duruyor.

31 Mart seçimleri öncesinde emekliye ek zam müjdesinin verileceği iddia ediliyor. 31 Mart'ta düzenlenecek olan seçimlerin hemen akabinde maaşlara yapılacak olan zam için tarih verilirken, emekli ikramiyesi ile alakalı da detaylar oluşmaya başlıyor. Peki emekli maaşına ek zam olacak mı? Êmekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? İşte detaylar





TGRT ekranlarının ünlü sunucusu gazeteci Cem Küçük'ün geçtiğimiz gün yayınlanan programında emekliler ile alakalı birçok müjde verildi. zam müjdesi ile alakalı gelişmeler dikkat çekerken Bayram ikramiyelerine de zam geleceği tahminleri sunuldu. 2024 yılın ürün ve hizmet zamları emeklinin cebini yormaya devam ediyor. Alışveriş ve kira fiyatlarındaki artış emekli maaşlarında yapılan artıştan daha fazla olunca emeklinin cebine girenin direk çıktığı şu günlerde, maaşlara tekrardan ek zam yapılıp yapılmayacağı açıklamaları takip ediliyor. Emekliye ek zam ihtimali ile alakalı olarak son açıklama Cem Küçük tarafından yapılmış bulunuyor.





Emekliye ek zam tarihi açıklandı

TGRT ekranlarının sevilen programı Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programında geçtiğimiz gün emekli zammına değinildi. Hükümetin 31 Mart seçimlerine emeklilerin mutsuz olarak girmemesi adına yeni çalışmalar başlattığı iddia ediliyor. Başlatılan bu çalışmaların Ek zam ve Bayram ikramiyeleri güncellemesi olarak sunulacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da seçim mitinginde Bayram ikramiyesini 3000 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. 2024 yılının emekli yılı olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklaması ile birlikte emeklilere ek zam beklentisini güçlendirdi.

İşte emekli zammı tarihi

Emekli de oluşan zam beklentisini karşılamak amacıyla hükümet tarafından yeni zam açıklaması yapılacağı tahmin ediliyor. Ek zam ile alakalı ihtimaller çoğalırken tarih olarak ise 1 Nisan işaret ediliyor. Bu kapsamda emekliye seçimleri hemen ertesi günü Müjde verileceği tahminleri sunuluyor. Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile alakalı gelişmelerde ise ikramiyelerin Nisan'ın 7'si ile 9'u arasında hesaplara aktarılacağı belirtilirken 5.000 TL emekli beklentisinin de karşılanacağı tahmin ediliyor