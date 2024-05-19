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Altın yatırımcılarına kara haber geldi! Altında yere sert çakıldı

Para piyasaları ve altın konusunda uzman olan İslam Memiş, ons altının haftanın başında keskin bir düşüş göstermesi üzerine yatırımcıları uyardı. Memiş, emtia piyasalarının bu hafta boyunca düşüş eğiliminde olacağını ifade ederek, altın fiyatlarının ulaşabileceği en düşük seviyeler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:53
Altın yatırımcılarına kara haber geldi! Altında yere sert çakıldı

Önceki haftayı artış trendiyle kapatan ons altın, yeni haftaya keskin bir düşüşle başlangıç yaptı. Gün boyunca 25 doları aşan bir değer kaybı yaşayan ons altın, yatırımcılar arasında endişe yarattı.

İslam Memiş, jeopolitik gerilimlerin giderek hafiflemesiyle altın fiyatlarının düzelmeye başladığını ve manipülasyonun temmuz ayına dek devam edeceğini söyledi. Ayrıca, mayıs ayı içerisinde ons altın için 2280 ile 2380 dolar arasında geniş bir fiyat aralığının beklendiğini ifade etti.

altın piyasası

İslam Memiş, geçen hafta 2380 dolarlık zirveyi denediğini ve bu hafta altın fiyatlarında keskin düşüşlerin süreceğini, fiyatların en düşük seviyelere ulaşacağını belirtti. Memiş’in ifadelerine göre:

“YARINKİ AÇIKLAMA ALTIN FİYATLARINI BELİRLEYECEK”

“Salı günü Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma, küresel piyasalar için kritik olacak. Fed başkanının faiz indirimi sinyali verip vermeyeceği veya bunu ne kadar erteleyeceği merak konusu. Çarşamba günü ABD’de açıklanacak enflasyon verisi de önemli. Son enflasyon oranı %3.5 civarındaydı ve %3.4’e düşmesi bekleniyor. Bu durum, Powell’ın açıklamalarını daha sert bir tona taşıyabilir.

Ons altın şu an 2333 dolar seviyesinde. Beklenen bir satış dalgası var ve önümüzdeki haftalarda satış baskısının devam etmesi öngörülüyor. İzlediğimiz fiyat aralığı 2280-2380 dolar. Bu aralıkta, Mayıs ayı boyunca piyasaların meşgul edileceği düşünülüyor. Geçen hafta 2380 dolarlık zirveyi test eden altın, bu hafta 2280 dolarlık dip seviyeyi deneyecek ve hatta daha da altına düşebilir.

gram altın

Gram altın yatırımcıları da ons altın fiyatlarını yakından takip etmeli. Ons altının gittiği yön, gram altının da gideceği yön. Şu anda gram altın fiyatları 2445-2470 lira arasında seyrediyor. Ons altın 2280 doların altına düştüğünde, gram altında da önemli düşüşler bekleniyor çünkü dolar kurunun bir süre daha yükselmeyeceği anlaşılmış durumda.

“ALTIN, HAFTANIN GERİ KALANINDA DÜŞÜŞE DEVAM EDECEK”

Bu hafta altın fiyatlarında önemli düşüşler bekliyoruz. Gümüşün ons fiyatı şu anda 28.07 dolar. 27 dolarlık destek seviyemiz var ve bu seviyenin altına düşerse, 28.50 dolarlık direnç seviyesine doğru bir yükseliş bekleniyor. Bu fiyat aralıklarını hafta boyunca izleyeceğiz.

altın fiyatları

Daha önce Mayıs ve Haziran ayları için manipülasyon piyasası uyarısında bulunmuştum. Piyasalara değil, keyfinize bakın. Temmuz ayında altın piyasasında büyük bir değişim olacak.

Bu hafta, dolar almanın altına göre daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Hafta boyunca dolar alıp, ons altın 2280 dolara düştüğünde, dolar ile parite üzerinden altın almak daha ekonomik olacak. Kişisel görüşüm, elimdeki parayla dolar alırım, ancak bunu yatırım amacıyla değil, altın düştüğünde parite üzerinden ons altın almak için yaparım."

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