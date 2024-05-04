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Altını olan bu rakamı duyunca asla bozdurmayacak! Rekor için açık açık tarih verildi

Yatırım yapmak isteyenlerin odak noktası olan altınla ilgili uzmanında yorum geldi. Ekonomist Tunç Satıroğlu konuyla ilgili yorumlarda bulundu. Peki gram altın ne kadar olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

Yayın Tarihi: 04.05.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 17:10
Altını olan bu rakamı duyunca asla bozdurmayacak! Rekor için açık açık tarih verildi

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcılar arasında endişe yaratmaya devam ediyor. Birçok kişi altın fiyatları ne olur? sorusuna cevap arıyor. Bu konudaki en son gelişme ise ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan geldi. Şatıroğlu gram altının tam olarak bu seviyede olacağını öngördü.

Altının Yükseliş Trendi Sürecek

Ekonomist Tunç Şatıroğlu gram altın ve ons altını değerlendirerek yeni bir yorumda bulundu. Yatırımcıları uyaran Şatıroğlu altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini ifade etti. Özellikle son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıları endişelendirmeye başlamış durumda. Bu durumda yatırımcılar altının geleceği hakkında bir değerlendirme yapmaya çalışırken Şatıroğlu'nun Altın uzun vadeli bir yatırımdır, sabırlı olunması gerekir! uyarısı önem taşıyor.

Altını olan bu rakamı duyunca asla bozdurmayacak! Rekor için açık açık tarih verildi

Altın 2024'ün ilk çeyreğinde rekor üstüne rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle milyonlarca yatırımcı altın fiyatlarının geri kalan yıl boyunca nasıl seyredeceğini merak ediyor. Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın fiyatlarının yükselmesinin nedenlerini FED'in faiz indirimi jeopolitik riskler ve Çin Merkez Bankası'nın altın talebi olarak sıraladı.

Kısa vadede altın fiyatlarının yatay seyredebileceğini belirten Şatıroğlu uzun vadede yükseliş trendinin devam edeceğini öne sürdü. Şatıroğlu'nun öngörülerine göre ons altının hedef fiyatı 2450-2500 dolar arasında olurken gram altın fiyatı da 3 bin liraya kadar yükselecek.

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