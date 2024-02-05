Altını olanlara flaş uyarı! O tarihe dikkat: Yer yerinden oynayacak

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü vereceği faiz kararı altının ve doların yönünü belirleyecek. Son iki haftadır düşen altın fiyatları dikkat çekti. Peki gram altının öngörüleri neler? İşte detaylar..

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortaklarından Belgin Maviş, bu konuyla ilgili tüm sorulara açıklık getirdi. Maviş konuşmasında şu cümleleri kullandı:

“Endeks Cuma gününü 8.347 puanda kapattı. Pazartesi günü yine bu seviyelerde açılışlar yaşanacak. Hisse senedi piyasasının mevcut gelişiminin temel nedeni kapanış döneminin başlangıcıdır. Bankalara yabancı sermaye akışının artması ve bankacılık sektörünün kârlılık açısından iyi bir yıl geçirmesi muhtemel.

“REKORLAR HER AN KIRILABİLİR”

Bu anlamda 8.500 puanlık endeks rekorunu her an kırabileceğiz. Borsanın yükselişe geçmesinin birinci nedeni kapanış saatinin yaklaşması, Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz oranını yüzde 45'e çıkarması ve faiz artırımının sona ermesi baskıyı ortadan kaldıracak. Diğer bir neden ise yabancıların önce tahvil tavsiyesini artırmasıyla bankacılık sektöründeki performans endeksinin artması, ardından bankacılık sektöründe “tut”tan “satın al”a yönelmesiydi. Bütün bunlar yeni bir rekora yol açabilir. Bu 8.500 puana çok yakın. Buraya baktığımızda bankacılık sektöründe ve dolayısıyla endekste tutulan sektör hisselerinde bir hareketlenme olursa birkaç gün veya bir haftada 8.500 puan seviyesini görebiliriz.





Önemli olan bu seviyeyi koruyup koruyamayacağıdır. Önümüzdeki dönemdeki diğer bilanço gelişmeleri endeksi etkileyecektir. İlk hedefimiz 8.500 puan. Daha sonra 8500'ün üzerinde kalınması durumunda 8700 ve 8850 diğer hedef noktalar olacak. Tabii bunun için biraz daha olumlu haberler gerekecek.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Çarşamba günü tüm gözler Fed'de olacak. Fed'in faiz artırımı yapması beklenmiyor. Enflasyonun kalıcı olarak düşmemesi halinde Fed'in faiz indirimi sürecine girmeyeceğini biliyoruz. Özellikle bekle-gör mesajının verildiği hisse senetlerinde fiyatlarda olumlu bir trend ortaya çıkıyor.

"ALTIN FİYATLARINDA ÖNGÖRÜLER NELER?

Altın fiyatları düşüyor, bu çok normal. Fed'in baskısının kalkmasıyla altın fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta, ABD 5 ile 10 yıllık tahvillere yönelirken, ABD'de paranın da faiz oranlarına doğru hareket ettiğini görmüştük. Bu ons altın fiyatını baskılamaya devam edecek.

Gram altın için durum farklı: Gram altın ons ve dolardan etkilenmesinden dolayı doların güçlü konumu orgramlarda satın alma eğilimini korumaya devam edecek. Bu seviyeden gram altın alabilir miyiz? Orta vadeli bir portföyümüz olsaydı, ortalama maliyette çeşitli derecelerdeki düşüşleri satın alma fırsatları olarak görebilirdik."





İSLAM MEMİŞ ALTIN ​​YORUMU

Altın ve Para Piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, altının yatay fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş'in açıklaması şöyle:

“Ons altın için bu hafta ve önümüzdeki hafta işlemlerinde 2000-2070 dolar aralığı durumunu takip edeceğim. Yani faiz kararı alınana kadar ons altının 2.000 dolar destek seviyesi bulunuyor. Gelecek hafta Fed tarafından açıklanacak. 2070 doların üzerinde bir direnç var.

“GELECEK HAFTA ALTIN ​​PİYASASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Önümüzdeki hafta döviz piyasaları açısından daha önemli bir hafta olacak, ons tarafında bu bantta kalacağım. Bu inhibisyon 1 ila 2 hafta daha devam edecektir. Fed'in kararının ardından piyasanın geleceği daha net görmesi halinde ons altının fiyatında yükseliş görmemiz gerekiyor.

“ONS BAŞINA DOLAR 2000-2020 UCUZ”

Ons altının aşamadığı 2070 dolar seviyesinin 2090 dolar olacağı, yılın ilk yarısında 2150 dolar, yıl için ise 2350 dolar olacağı tahminimi hala koruyorum. Ons altın açısından bakıldığında 2000-2020 dolar seviyeleri bana ucuz görünüyor. Altın madenciliği maliyetleri de var. Bunu dikkate aldığımızda altının hala ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Bir gram TL altın için bu hafta açık piyasada 2050-2070 TL aralığını izleyeceğim.





Ons altının baskılanması ve gerilemesi var. Ancak dolar/TL kuru yüksek kalmayı sürdürdüğü için bu durum altın açısından pek fazla yansımıyor. Dolayısıyla TL gram altının fiyatındaki düşüş 2.050 lira, hatta 2.040 lira bile olabilir.

“GRAM ALTIN ​​MART SONUNDA 2200 LİRAYI GÖREBİLİR”

2050 lira seviyesi güçlü destek, 2070 lira seviyesi de güçlü direnç. Yılın ilk çeyreğinde, mart ayı sonuna kadar gram altının 2150-2200 lira olmasını beklemeye devam edeceğim.

Gram altının yaz aylarında 2.500-2.700 lirayı, yılın son çeyreğinde ise 3.000 lirayı hedeflediğini göreceğiz. Bu yataylık, sakinlik ve baskı dönemi, altın borcu olanlar, altın tutacak olanlar ve elinde yeni TL olanlar için alım fırsatı sunmakta. Bugün 1 gram altının fiyatının 2 bin 150 lira olduğunu gördüğümüzde altın fiyatlarının ucuz olduğunu anlayacağız."