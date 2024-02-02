Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenin talih kuşu başına kondu! 45.500 TL’ye arsanız hazır

Milli Emlak kaçırılmaz fırsatlar arasına bir yenisi daha eklendi. 45.500 TL’si olanlar Ankara’nın Kalecik ilçesinde arsaya sahip olabilecekler. İşte Milli Emlak tarafından 10 gün sonra ihaleyle satışa çıkartılacak olan arsanın detayları…

Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenin talih kuşu başına kondu! 45.500 TL’ye arsanız hazır
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milli Emlak tarafından paylaşılan arsa satışlarını her gün bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle taşınmazları oldukça uygun fiyata satın almak isteyen vatandaşlar, Milli Emlak’ı tercih ediyor. Tam bu noktada Ankara’da arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar yine Milli Emlak’ı tercih edecek. Milli Emlak Ankara’nın Kalecik ilçesinde 45.500 TL’ye uygun fiyatta arsayı satışa çıkarttı. 300,80 metre² olan bu arsa için tüm detaylar belli oldu. İşte Milli Emlak tarafından satışa çıkartılmış arsanın detayları…

300,80 METRE² ARSA 45.500 TL’YE SATILACAK 

Uygun fiyatlarla arsa, arazi ve tarla satışı gerçekleştiren Milli Emlak, sitesinde yer alan taşınmaz satışlarına bir yenisini daha ekledi. Eklemiş olduğu taşınmaz satışı kapsamında vatandaşlar 45.500 TL’ye 300,80 metre² arsanın sahibi olabilecekler. 13 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan satış için geri sayım başladı. 10 gün sonra yapılacak olan ihaleyle şanslı kişi arsasının tapusunu alacak.

Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenin talih kuşu başına kondu! 45.500 TL’ye arsanız hazır

13.650 TL TEMİNAT BEDELİNİ ÖDEYEN İHALEYE KATILABİLECEK

Milli Emlak tarafından satışa çıkartılmış olan 380 metre karelik bu arazi için istenilen teminat bedeli ise 13.650 TL olarak belirlendi. 13.650 TL teminat bedelini ödeyen katılımcılar, 13 Şubat 2024 tarihinde saat 15:00’da gerçekleşecek olan ihale usulü satışa katılım sağlayabilecek İhale yeri için ise Ankara belirlendi.

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