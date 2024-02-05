Ankara kulislerinden sızdı! O tarihe dikkat: Emekliye seyyanen seçim zammı +4.000 TL

Aralık ayında asgari ücretin açıklanması sonrasında Ocak ayında da memur ve akabinde emekli maaş zamları açıklandı. Memura enflasyon rakamına ek olarak Toplu Sözleşme zammı olarak yüzde 15 zam ilavesi yapılırken, emekliye açıklanan yüzde 42.6'lık zam, Cumhurbaşkanı talimatı doğrultusunda memur maaş zammına eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10.000 TL'ye yükseltildi. 2024 yılı emekli yılı olacak dedirten gelişmelerde yeni kulis bilgileri iddia çerçevesinde açıklanmaya devam ediyor. Maaşlara yapılan zam akabinde emeklide oluşan seyyanen zam beklentisi ile alakalı gelişmeler mevcut. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliye ek zam olacak mı? İşte TGRT Ankara kulisleri tarafından açıklanan bilgiler...

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Zeliha Bedir tarafından Ankara'dan kulis bilgilerinin sızdığı iddia edildi. Emekliye yapılan yüzde 49,25'lik zam akabinde seyyanen zam yapılabileceği iddiasını ortaya atan Bedir, seçim vaadi olarak açıklanacağını ve seçimler akabinde de uygulamaya sokulacağını belirtti.





Özellikle de yeni yıl zamları sonrasında maaşı asgari ücretin bile kat be kat altında kalan emekli maaşları, emekli için hayatı zor hale getirmeye başladı. Özellikle de enflasyon rakamlarının adeta hortlaması emeklinin borç içinde kalmasına mahal verebilirken, kimi zamanda maaşlar ele geçmeden bittiği de gözlemlenebiliyor. Bu kapsamda emekliye müjdeli haber verilebileceği konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükselmesi de yeterli olmamışken, emeklide seyyanen zam talebi oluşmaya başladı. Hükümette bu konuda çalışmalara başlayacağı ve seçimler akabinde yeni zamların uygulanabileceği belirtiliyor. Bu zammın ise geçtiğimiz sene memura uygulanan seyyanen zam çalışması olabileceği konuşuluyor.





EMEKLİYE SEYYANEN ZAM KULİSLERİ HAVADA UÇUŞUYOR

Beklentilerde emekliye seyyanen zam uygulamasının devreye gireceği konuşuluyor. Havada uçuşan rakamlarda ise 4 bin ila 15 bin lira arasında seyyanen zam yapılabileceği konuşuluyor. Yapılan seyyanen zam ile birlikte emekli maaşının asgari ücrete eşitleneceği talepleri de mevcut.





10 MART'A DİKKAT

Kulislerden sızan bilgilerde emekliye seyyanen zam için tarih de verildi. Seçim arefesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim müjdesi verileceği belirtilirken, 10 Mart tarihine dikkat çekildi. TGRT canlı yayına katılan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Zeliha Bedir tarafından açıklanan ve sadece şu anlık iddia çerçevesinde yayınlanan haberde "10 Mart'tan sonra emeklilere 4 bin TL seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Bu, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi ve ev kadınlarına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı bir paketin parçası." denildi