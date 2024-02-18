Ankaralılara talih kuşu kondu! Her gence 1500 TL cep harçlığı: Bu şartı sağlayanlar...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, geçtiğimiz gün Akyurt'ta gençlere yönelik bir proje sundu. Altınok, "Şu anda 500 üniversite öğrencisine aylık 1.000 lira geri ödemesiz burs veriyoruz. Ayrıca, büyükşehirdeki 10.000 üniversite öğrencisine de 1.500 lira geri ödemesiz burs verceğiz." dedi.

Turgut Altınok, Akyurt'ta düzenlenen programda ilçedeki altyapı sorunlarına değindi. Altınok, burada yağtığı konuşmasında "Akyurt'un altyapısını oluşturacağız. Bu ilçe, su baskını gibi herhangi bir sorunla karşılaşmayacak. İlçe sakinlerinin evlerini, işyerlerini su basmayacak” ifadelerini kullandı.





Su sorununa çözüm: Yüksek fiyatların düşürülmesi!

Turgut Altınok, Ankara'da su fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, köylerde ABB su abonelik ücretlerinin fahiş seviyesine ulaştığını sözlerine ekledi. Altınok, su faturalarının elektrik faturalarını aştığını, çözümün ise çiftçilere ücretsiz yardım sağlanması ve ABB bütçesinin yüzde 10'unun sosyal yardımlara ayrılarak sosyal desteğin artırılması olacağını ifade etti.

"Havaalanı metrosu trafik sıkışıklığını hafifletmeyi amaçlıyor"

Turgut Altınok, Ankara'nın ulaşım sorunlarına dikkat çekerek Akyurt'un havalimanı metrosu ile ilgili müjdeyi verirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde havalimanı metrosu ihalesinin derhal yapılacağını duyurdu.

Bölge Esnafının Canlılığı: Sosyal Destek Bölge Ticaretini Canlandırıyor

Turgut Altınok, AK Parti ile MHP'nin Akyurt'taki lçe merkezini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. ABB'nin ödediği yardımların ilçedeki sanatkarlara yönelik olduğunu ve bunun ilçedeki ticareti artıracağını söyledi.

Gençlere yönelik burslar hakkında iyi haber: Akyurt'ta vakit geçirmek isteyeceksiniz

Turgut Altınok, Akyurt Kent Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'na geçti ve burada gençlerle buluşarak bursların müjdesini verdi. Altınok, 10 bin öğrenci için aylık 1.500 lira burs verileceğini, teknik merkezlerin, spor tesislerinin ve sosyal tesislerin Akyurt'a taşınmasıyla gençlerin artık okul bölgesini terk etmesine gerek kalmayacağını ifade etti.