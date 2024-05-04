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Anneler Günü hediyeniz Halkbank'tan: Banka kolları sıvadı

Anneler Gününe sayılı günler kala bankalar tarafından başlatılan kampanyalar ile alakalı açıklamalar devam ediyor

Yayın Tarihi: 04.05.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 22:36
Anneler Günü hediyeniz Halkbank'tan: Banka kolları sıvadı

Anneler Gününe sayılı vakit kala, hayatımızın vazgeçilmezi annelerimize hediye almak için planlar yapılmaya başlamış bulunuyor. Bankalar da ay ay revize ettiği kampanyalarını Anneler Gününe özel olarak sunarken, yapılan alışverişlere geri iade fırsatları oluşturulmuş bulunuyor. Kamu bankası devi Halkbank tarafından başlatılan kampanyada da geri iade fırsatı tercih edilebilirlik adına dikkat çekeceğe benziyor.

HALKBANK ANNELER GÜNÜ KAMPANYASI

Tüm annelere ve müşterilerine özel bir kampanya başlatan Halkbank, yurt içinde giyim, elektronik, kozmetik, kuyum ve çiçek sektörlerinde  750 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterisine 150 TL'ye varan geri ödeme fırsatı sunuyor. 01 - 12 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada yukarıda bahsi geçen sektörlerde yapılan alışverişlerde, 750 TL üzeri alışveriş yapılması yeterli olacak. 

Halkbank'a ait kart ile birlikte yapılacak olan ilk alışveriş sonrasında 750 TL üzeri alışveriş yapan bireye harcama başına 30 TL paraf Para sunulacak. Toplamda en fazla 150 TL'ye kadar ParafPara kazanma şansının sağlandığı kampanyada son harcama 12 Mayıs'a kadar tamamlanması gerekliliği mevcut. 

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Mevcut kampanyadan faydalanabilmek için dahil olma zorunluluğu mevcut iken Paraf Mobil uygulaması, internet bankacılığı ya da SMS aracılığı ile kampanya kaydı sağlanmaktadır. "ÖDÜL" yazıp 3404'e gönderilen SMS'ler kampanya kaydı için yeterli olmakta. 

Müşteri bazlı olarak başlayan kampanyaya sadece 1 kere katılım sağlanırken, en fazla 150 TL ParafPara kazanma imkanı mevcut. Kazanılan ParafPara, Halkbank'ın sunduğu birçok ürün ve hizmette kullanılabilir. ParafPara'nızı giyim, elektronik veya diğer kategorilerde yapacağınız alışverişlerde kullanabilir, ekonomik olarak avantaj sağlayabilirsiniz.

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