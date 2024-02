Apartmanda oturanlara son 9 gün uyarısı! Başvurana her ay 500 TL destek

İster kira isterse de kendi evi olsun her birey apartmanda oturması durumunda aylık olarak ek bir ödeme yapmak durumunda. Apartman sakinlerince ödenen bu tutar gider masraflarının karşılanmasını, toplu yaşamayı kolaylaştırmayı hedeflemekte. Ancak son zamanlarda her ödemeye yapılan zamlardan nasibini almış olan apartman aidatları, vatandaşın cebini yorarken, kat be kat artan zamlar karşısında ek fırsat araştırmaları da devam ediyor. Bu kapsamda bankaların sunduğu ek fırsatlar, vatandaşa bir nebze de olsun destek sağlamayı hedefliyor. Banka ürünü satın alınmasına karşılık sağlanan bu ödemeler yeni müşterileri de ilgilendirebiliyor. Her kalemde destek sağlayan bankalar tarafından bir çok destek ödemesi sunuluyor. Gerek kredi kartı kampanyaları gerekse de geri ödeme imkanları vatandaşı içinde bulunduğu zor durum karşısında nefes almasını sağlayabiliyor.





AKBANK APARTMAN AİDATI KAMPANYASI

Akbank'ta müşterisine özel kampanyalarını gün gün sunmaya devam ediyor. Akbank tarafından başlatılan kampanyaların güncellemesi ay ay yapılıyor. Banka yeni müşterisine özel kampanyalarını açıklamaya devam ederken, ay ay yenilenen ve Şubat ayı boyunca devam edeceği açıklanan kampanyada dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Ev sahibi olsun, kiracı olsun Akbank'a mobil üzerinden müşteri olan her birey, aylık aidat ödemesi masrafına 500 TL destek alabiliyor.





1 Şubat itibari ile başlatılan kampanya için son 9 gün uyarısı yapılırken, müşteri olurken "1032DIJIYON" kodunu kullananlar bu destekten 4 ay boyunca faydalanacağı açıklanmış bulunuyor. Mobil üzerinden Akbank'lı olan müşteri müşteri olunan ay ve artı 3 ay boyunca yapacağı aidat ödemelerinden aylık 500 TL geri ödeme imkanından faydalanabiliyor. Dijiyön üzerinden aylık yapılacak olan apartman aidatı ödemeleri, tutara göre değişkenlik gösteriyor. Site aidat ödemelerinin %50'sini geri ödeme olarak alabileceğiniz kampanyada tutar 2 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Akbank müşterisi olup da kredi kartı başvurusu yapıp ve belirtilen şekilde ödemesini sağlayan birey, geri iade hakkını kullanabiliyor. Aylık aidat ödemelerinin yarısının ödeneceği belirtilirken aylık taksitlerin en fazla 1.000 TL'sine karşılık 500 TL ödeneceği garantisini veren banka, şartların sağlanması durumunda 4 ay boyunca destek sağlayarak toplamda 2 bin lira ödeme yapacağını belirtmiş bulunuyor.