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Araba almak artık hayal değil! Hyundai bu modelini 780 bin TL'ye satışa sundu

Güney Kore'nin en saygın otomobil markalarından biri olan Hyundai, geçtiğimiz günlerde Şubat ayı ürünüyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, araç sahibi olmak isteyen ancak bütçesi yetmeyen kişilere kredi yardımı sağladığını açıklayarak kampanyanın ayrıntılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:41
Araba almak artık hayal değil! Hyundai bu modelini 780 bin TL'ye satışa sundu

Son dönemde araç fiyatlarının çeşitli faktörlerden dolayı artmasına rağmen potansiyel müşteri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hyundai, yıl başından bu yana kazançlı promosyonlar planlıyor. Koreli şirket son olarak şubat ayı kampanyasını sıralayarak, kampanyadan hem Gaziantep'te hem de diğer bölgelerde yaşayan 18 yaş üstü tüm uygun bireysel tüketicilerin yararlanabileceğini söyledi.

Hyundai'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan Şubat ayı yeni otomobil kampanyası sektörü gündeme taşıdı. Şirket, en popüler modellerinden birisi olan i10 için bir tanıtım düzenleyerek tüketicilerin ilgisini çekecek tüm detayları açıkladı.

"Hyundai yeni araç kredisi kampanyasında 6 ay erteleme seçeneği"

Hyundai i10

Uzun zamandır sektörün en tanınmış şirketlerinden biri olan Hyundai, yakın zamanda yeni bir kampanya mesajıyla manşetlere çıktı. Hyundai'nin sevilen modellerinden i10 için Şubat ayında özel kredi kampanyası düzenlendi. Şirketin resmi internet sitesinde açıklanan yeni kampanyaya göre kredi, 29 Şubat 2024'e kadar yetkili bir Hyundai bayisine bizzat başvuran bireysel tüketicilere sunulacak. Kredi hizmetlerinden yararlanan tüketiciler, borçlarını altı aya kadar erteleyebiliyor.

Hyundai I10 satış fiyatı Şubat 2024

Hyundai'nin ödemeleri altı ay erteleme seçeneği sunan i10 kredi kampanyasını duyurmasının ardından araç fiyat listesi de tüketicilerle paylaşıldı. Koreli otomobil devi, i10'un bu ay sonuna kadar geçerli fiyatlarını şöyle sıraladı:

MPI 67 PS Jump- Benzin- Manuel Satış Fiyatı: 780 bin TL

MPI 67 PS Jump- Benzin- AMT Satış Fiyatı: 830 bin TL

1.2 MPI 84 PS Style- Benzin- AMT Satış Fiyatı: 850 bin TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk- Benzin- AMT Satış Fiyatı: 910 bin TL

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