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Arabası olanlara son kasko fırsatı! Ucuza yaptırmanın formülü açığa çıktı

Son iki yılda fiyatları (0’e kadar artan ve milyonlarca araç sahibini etkileyen kasko sigortalarında, fiyatlar artık düşüşe geçti. İşte, kasko poliçeleri hakkında bilmeniz gereken her şey…

Yayın Tarihi: 02.05.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 21:45
Arabası olanlara son kasko fırsatı! Ucuza yaptırmanın formülü açığa çıktı

2021’den itibaren keskin bir yükseliş sergileyen kasko sigorta primleri, 2022’nin Şubat ayından itibaren azalmaya başladı. Yüksek fiyat artışları nedeniyle birçok sürücü kasko yaptırmaktan kaçınıyordu, ancak son iki ayda fiyatlar stabil hale geldi ve düşüş eğilimi göstermeye başladı.

KASKO FİYATLARI

Kasko primleri tekrar artış gösterecek mi, yoksa şimdi kasko almanın tam zamanı mı? Özel bir araç için ortalama kasko ücretleri ne seviyede? TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, bu konuda merak edilen tüm soruları milliyet.com.tr ile paylaştı. Bağcı’nın açıklamalarında belirttiği önemli noktalar şunlar:

2022’den başlayarak, enflasyonun ve döviz kurunun etkisiyle araç fiyatları ve tamir maliyetlerindeki yükseliş, kasko primlerinin hızla artmasına yol açtı. Geçtiğimiz iki yıl içinde kasko fiyatları %280 gibi rekor bir artış gösterdi, ancak son zamanlarda bu trend tersine dönüş yaptı. 

‘KASKO MALİYETLERİNDEKİ YÜKSELİŞ, POLİÇE İPTALLERİNE SEBEP OLDU’ 

2021 ve 2022 yılları arasında 5.000 lira civarında olan kasko ücretleri, 20.000 liraya kadar yükseldi. Bu durum, kasko yaptıran sürücülerin yaklaşık %15’inin, artan maliyetler nedeniyle poliçelerini iptal etmelerine neden oldu. 

‘2023’TE %100’E KADAR ARTIŞ’ 

2023 yılında da enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlarla birlikte araç fiyatlarındaki yükseliş, kasko primlerinde 2022 seviyelerine ulaşmasa da yine de %100’e kadar bir artışa sebep oldu.

KASKO FİYATLARI HAKKINDA

‘FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ’ 

Otomobil sektöründeki genel daralmayla birlikte, ikinci el araç fiyatlarının azalması, kasko primlerinin de gerilemesine neden oldu. 2023 yılında sigorta şirketlerinin yaklaşık %300 kar elde etmesi, ikinci el piyasasındaki düşüş ve enflasyon beklentilerinin azalması bu düşüşün temel sebepleri arasında yer alıyor. 

Ayrıca, şirketlerin kar oranlarındaki artış nedeniyle başlayan rekabet de fiyatları aşağı çekiyor. Yılın ilk üç ayında başlayan bu rekabet, Şubat ayında kasko poliçelerinde %5’lik bir düşüşe yol açtı ve Mart ayında da bu düşüş sürdü. Nisan ayı verileri henüz açıklanmamış olsa da, düşüşün devam etmesi bekleniyor. Mayıs ayı için de benzer bir beklenti var. 

KASKO HAKKINDA

‘KASKO İÇİN UYGUN ZAMAN’ 

Haziran ortasından sonra fiyatların yükselme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Mayıs ayı ve 15 Haziran tarihleri arasının kasko yaptırmak için uygun bir dönem olduğu belirtiliyor. 

Fiyatları düşüren şirketlerin belirli bir sınırı var ve bu sınırın 1-1.5 ay içinde dolacağı, ardından fiyatların tekrar yükseleceği öngörülüyor. 

Yılın ikinci yarısında enflasyon, döviz kurları ve ikinci el araç fiyatlarında bir artış beklentisi var ve bu faktörlerin birleşmesiyle fiyatların yükselmesi muhtemel.

‘ORTALAMA KASKO ÜCRETLERİ’ 

Mevcut durumda, özel bir otomobilin kasko bedeli ortalama olarak 10-11 bin Türk Lirası civarında. Ancak bu rakam, aracın modeline, piyasa koşullarına ve kullanım özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

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