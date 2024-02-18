Arabasını seven sakın bunu yapmasın! Bir gece 30-40 binlik olabilirsiniz

Arabaya bunu yapmak 30-40 bin TL'ye mâl oluyor! Sakın bu hatayı yapmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARABANIZA BUNU YAPMAYIN

Kış aylarında araç kullanımının hassas olmasını gerektiğini söyleyen yetkililer bu hataların yapılmasının en az 30 bin TL'ye mâl olduğunu açıkladı. Motor Ustası İsmail Ünlüce hava sıcaklıklarının sıfır altına düşmesiyle sabah saatlerinde araçlardaki motor yağının katılaşma ihtimalinin arttığını, sabah saatlerinde sürüş yapmadan aracın en az 5 dakika rölantide kalması gerektiğini belirtti.





Ünlüce antifriz kullanımının da önemli olduğunu ve yağ bakımının 1500 TL olduğunu, ama bu bakımların zamanında yapılmasa 30 bin TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi. Ünlüce konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Kış aylarında havalar soğuk. Arabaya binmeden araçların antifrizini ve motor yağını kontrol etmek lazım. Binmeden önce arabanın etrafında dolanarak lastiklere bakılması lazım. Araba muhafazasında kedi olabilir, onun da kontrol edilmesi gerekiyor. Kış aylarında kesinlikle antifrize bakmak gerekli. Araca bunu koymazsak radyatör, kalorifer peteği, devirdaim dağıtılıyor. Bu şekilde de büyük hasarlar ortaya çıkabiliyor.'