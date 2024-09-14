Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Koç Fiat Kredi, Eylül ayında Fiat marka araç almayı planlayan müşterileri için cazip taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. Şirket, farklı Fiat modellerinde sunmuş olduğu kredi fırsatlarıyla hem bireysel hem de ticari araç alımlarında büyük avantajlar sağlıyor. 200.000 TL’ye %0 faizli DOBLO Cargo, 700.000 TL’ye %2,99 faizli Fiorino ve DOBLO Combi gibi seçeneklerle müşterilerine avantajlı finansal çözümler sunuluyor. İşte Koç Fiat Kredi'nin Eylül ayına özel sunduğu kampanyaların detayları…

DOBLO CARGO'DA %0 FAİZ FIRSATI

Koç Fiat Kredi, 03 Eylül 2024 - 02 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan DOBLO Cargo kampanyasında, 0 km 2024 model yılı araçlar için 200.000 TL kredi imkânı sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında, 12 ay vade ile %0 faiz oranı uygulanacak. Aylık 16.666,67 TL ödeme seçeneği ile sahip olabileceğiniz bu kredi fırsatını değerlendirebilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

Kredi limiti: 200.000 TL

Vade süresi: 12 ay

Faiz oranı: %0

Aylık ödeme: 16.666,67 TL

Kredi tahsis ücreti: 2.100 TL (peşin ve yasal vergiler dahil)

Rehin tesis ücreti: 200 TL

DOBLO Cargo’nun bu avantajlı kredi kampanyasından yararlanabilmek için Fiat ve Koç Fiat Kredi onayı gerekmektedir. Kampanya, stoklarla sınırlı olup, koşullarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

FİORİNO’DA %2,99 FAİZLE EYLÜL FIRSATLARI

Eylül ayında Fiorino almayı planlayanlar için Koç Fiat Kredi, 03 Eylül 2024 - 02 Ekim 2024 tarihleri arasında 0 km 2024 model yılı Fiorino 1.4 Benzin ve Eko modellerinde geçerli olan cazip bir kampanya sunuyor. 700.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile finansman sağlayabilirsiniz. Aylık 70.910,34 TL ödeme seçeneğiyle bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

Kredi limiti: 700.000 TL

Vade süresi: 12 ay

Faiz oranı: %2,99

Aylık ödeme: 70.910,34 TL

Kredi tahsis ücreti: 7.350 TL (peşin ve yasal vergiler dahil)

Rehin tesis ücreti: 200 TL

Fiorino’nun bu avantajlı kredi kampanyasından yararlanmak için Fiat ve Koç Fiat Kredi onayı gerekmektedir. Kampanya detayları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için yetkili bayilerle iletişime geçebilirsiniz.

DOBLO COMBI’DE %2,99 FAİZLE EYLÜL AYI FIRSATLARI

Koç Fiat Kredi’nin Eylül ayına özel diğer bir fırsatı ise DOBLO Combi modelinde sunuluyor. 0 km 2024 model yılı DOBLO Combi araçlar için 700.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranıyla sunuluyor. Aylık 70.910,34 TL ödeme seçeneği ile DOBLO Combi’ye sahip olabilirsiniz.

Kampanya Koşulları:

Kredi limiti: 700.000 TL

Vade süresi: 12 ay

Faiz oranı: %2,99

Aylık ödeme: 70.910,34 TL

Kredi tahsis ücreti: 7.350 TL (peşin ve yasal vergiler dahil)

Rehin tesis ücreti: 200 TL

DOBLO Combi kampanyası, 03 Eylül 2024 - 02 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olup, Fiat ve Koç Fiat Kredi onayı gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmamanız durumunda, %4,39 faiz oranıyla kredi kullanabilirsiniz.

KOÇ FIAT KREDİ KAMPANYALARINDAN NASIL FAYDALANILIR?

Koç Fiat Kredi’nin sunduğu bu cazip fırsatlardan yararlanmak oldukça basit. Öncelikle, size en uygun Fiat modelini seçmeniz gerekiyor. Seçiminizi yaptıktan sonra, yetkili Fiat bayilerine başvurun. Uzman ekip, kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde değerlendirecek ve en uygun taşıt kredisi seçeneklerini sunacaktır. Hızlı ve kolay başvuru süreciyle, hayalinizdeki Fiat aracına sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

EYLÜL AYI FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN!

Koç Fiat Kredi, Eylül ayında sunduğu bu cazip taşıt kredisi kampanyaları ile Fiat marka araçlara sahip olmayı kolaylaştırıyor. %0 faizli DOBLO Cargo, %2,99 faizli Fiorino ve DOBLO Combi fırsatları, avantajlı ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla sizleri bekliyor. Kredi kampanyalarının stoklarla sınırlı olduğunu ve koşullarda değişiklik yapılabileceğini unutmayın. Hemen başvurun, hayalinizdeki Fiat’a ulaşmanın tadını çıkarın!