Aracınıza yakıt almadan önce hemen bu işlemi yapın! Yakıtın 150 TL'si bedavaya gelecek

Her gün zamların yenilendiği son dönemlerin en büyük kampanyası geliyor. Evet yanlış duymadınız akaryakıta yine yeniden bir kampanya daha gelecek. İşte haberin detayları…







600 TL VE ÜZERİ BENZİN, MOTORİN ALANLAR DİKKAT: 150 TL BİRDEN DÜŞECEK!

Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Benzin ve motorin fiyatlarının artmasının ardından sürücüler bankacılık kampanyaları aracılığıyla çözüm aramaya başladı. İş Bankası akaryakıt sektöründe geçerli bir kampanya düzenlediğini belirtti. Kampanya katılımcıları 150 TL kazanacak.

150 TL HEDİYE EDİLECEK

İş Bankası akaryakıt kampanyası düzenledi. 15 Şubat tarihine kadar Shell istasyonlarında tek seferde ve farklı günlerde yapılacak 600 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt veya otomobil benzini alımında, maksimum sözleşmeye göre Shell istasyonlarında akaryakıt alım verilerinde kullanılmak üzere 150 TL MaxiPuan verilecek.

İŞ BANKASI AKARYAKIT KAMPANYASI AÇIKLAMASI;

Kazanılan MaxiPuan'lar yalnızca Max sözleşmesi kapsamında Shell istasyonlarında görüntülenebilir ve yalnızca yakıt satın almak için kullanılabilir.

MaxiPuanlarınız 21 Şubat 2024 tarihinde kartınıza yüklenecektir.

MaxiPuan'ların son kullanma tarihi 31 Mart 2024'tür (tarih dahil).

Maximiles'a yüklenen puanlar MaxiMil'e dönüştürülemez ve Advance MaxiMil'i kapatmak için kullanılamaz.

Müşteriler tek seferlik kampanyadan yararlanarak 150 TL'ye kadar MaxiPuan kazanabilirler.