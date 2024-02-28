Araçlar artık yarı yarıya satılacak! Devlet ÖTV kararını verdi

Araç alacaklara yeni yeni müjdeler gelmeye deva ediyor. Araç piyasasının hareketlenmesi adına başlatılan uygulamada ÖTV muafiyeti sağlanırken, muaf olma durumunun sağlanması durumunda sıfır araç yarı yarıya fiyata tekabül edebiliyor. Gerek sıfır gerekse de 2. el fiyatlarında yaşanan artış sonrasında durağanlaşan araç piyasasının hareketlendirecek adım 2023 Aralık ayından duyurulmuştu. Sıfır araç alacaklara ve ilk defa araç satın alacakları yakından ilgilendiren gelişmelerde ÖTV muafiyeti uygulamasının devreye gireceği belirtilmişti. ÖTV muafiyetinden 5 sene boyunca aracını satmayacağına dair sözleşme imzalayan bireye destek sağlanıyor.

Özellikle de 2. el piyasasının hızlanması adına başlatılan ÖTV muafiyeti kapsamında yetkililer tarafından yapılan açıklamada yurt dışından ikinci el araçların getirtileceği müjdesi verilmiş bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıfır ve ikinci el araçlardaki mevcut yükselişin balon olduğu açıklaması yapılırken, söz konusu uygulama ile birlikte bu balonun patlayacağı tahminleri sunulmuş bulunuyor. Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama akabinde araç piyasasına el atılacağı tahmin edilirken, fiyatlarda başlayan mevcut düşüşte etkisi olduğu biliniyor. Yaşanan gelişmeler en çok araç almayı planlayan birey tarafından sevinçle karşılanırken, yaşanan gelişmeler de an an takip ediliyor.





ARAÇ FİYATLARINDA ŞARTLI İNDİRİM

Araç fiyatlarında başlayan düşüş trendinin sebebi olan bu gelişmeler akabinde ÖTV muafiyeti ve muaf olunmak adına şartlar da merak ediliyor. Araç piyasasının hız kazanması adına başlatılan ÖTV muafiyetinden faydalana birey neredeyse alacağı araca yarı yarıya fiyata sahip olabilme imkanı kazanıyor.

5 yıl boyunca aracını satmayacağına dair taahhüt imzalamaya hazır olan birey Avrupa’dan ikinci el araç ithalatınu merakla bekliyor.

STOKÇULUK YOK OLACAK

Araç fiyatlarını gerilemesine mahal verecek olan bu uygulama ile alakalı uzmanlar gün gün açıklamalarını sunuyor. Otomotiv gazetecisi Halit Bolkan tarafından yapılan açıklamada ÖTV muafiyetinin devreye girmesi durumunda stok sorununun ortadan kalkacağı ve araç fiyatlarının da eski seyrine döneceği tahminleri sunuluyor.