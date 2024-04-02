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Araçları park ettirecek zam! Mazot ve benzin 50 TL'ye yükseliyor

Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda. Petrol fiyatları sıkıştı büyük patlama geliyor

Yayın Tarihi: 02.04.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:36
Araçları park ettirecek zam! Mazot ve benzin 50 TL'ye yükseliyor

Brent petrol fiyatları 2023 yılı yazında 100 doların üzerinde işlem görmekteyken, yaşanan artış akaryakıta ardı arkası kesilmeyen zamları da beraberinde getirmişti. Gerek küresel olaylardan gerekse de döviz kurlarından etkilenen petrol fiyatları sonbaharda mevcut düşüşe girmesi akaryakıt fiyatlarında da indirim uygulanmasına gidilmesini sağlamıştı. Hal bu iken yeni yıl sonrasında gerek vergi zammı gerekse de petrolün artışa geçmrsi, motorin ve benzideki ivmeyi de arttırmıştı. Şu sıralar hala artmaya devam eden per-trolün varil fiyatları sürücüleri üzeceğe benziyor.

An itibari ile ile 88 dolar civarında seyreden brent petrolün varil fiyatının artacağı ön görülüyor. Bilindiği üzere Brent petrolün varil fiyatı Ortadoğu'da yaşanan olaylar ile birlikte son 5 ayın zirvesine ulaşmış bulunuyor. 31 Ekim tarihi akabinde düşüşe geçen petrol fiyatları o tarihten bu yana 5 aylık rekorunu kırmış bulunuyor. Arz talep dengesindeki değişimler jeopolitik riskler ile birlikte döviz kurlarının dalgalı seyredişi, petrol fiyatlarını yukarı çeken baş faktörler olarak biliniyor. 

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİYOR

İsrail'in Şam'daki düzenlediği saldırı ve İran'dan da buna gelen tehdit küresel olarak gerginliği tırmandırırken, Coğrafi olarak da risk algısının artmasına  mahal veriyor. Yaşanan bu durum Petrol piyasalarında ilgiyi arttırarak fiyatların yukarı yönlü olarak seyretmesini sağlayabiliyor. 

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PETROLDE ÜRETİM AZALIYOR

Rusya'nın da dahil olduğu birçok Petrol üretim ülkelerinin Ocak ayında aldığı üretim kısıtlama açıklamasının Haziran ayına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 

PETROL FİYATLARI ARTACAK MI

Mart ayı ortası itibariyle Petrol fiyatlarının Ortalama olarak 85 doların üzerinde seyrettiği gözlemleniyor. Son 5 günlük ortalamada ise 87,30 dolar olduğu uzmanlarca hesaplanmış bulunuyor. Yapılan hesaplamalarda fiyatların ortalamaların üzerinde seyretmesi sebebiyle Mayıs ayı itibariyle 92 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. 

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AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Küresel olarak ortalamanın üstünde seyreden Petrol fiyatlarındaki bu artışın akaryakıt fiyatlarına da yansıyacağı tahmin ediliyor. İstanbul da benzin fiyatı 43, 47 TL civarında iken motorinin fiyatı ise 42,01 seviyesinde yer alıyor. Petrol fiyatlarının Yükseliş olarak devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının da artacağı tahmin ediliyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan artışlar akaryakıt fiyatlarına direkt zam olarak yansırken bu zam Sürücü ve taşıma sektörünü olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Önümüzdeki süreç içerisinde yaşanacak olan jeopolitik risk gelişmelerinin akaryakıt fiyatlarının yerini belirleyeceği tahmin ediliyor. Konu ile alakalı uzmanlar hesaplamalarında kısa süre içerisinde akaryakıt fiyatlarının 50 TL'ye çıkacağını tahmin ederken, yaz sonuna kadar 60 TL'nin kaçınılmaz olduğunu belirtmiş bulunuyor

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