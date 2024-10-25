Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan 15.000 TL tutarındaki burs başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda açıklamayı merakla bekliyor. 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sürecinin tamamlanmak üzere olduğu ifade edilirken, sonuçların açıklanma tarihi ve burs ödeme tarihleri ile alakalı gözler İBB'ye çevrili bekliyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, önceki yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında sonuçların Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. 18 Ekim'de biten başcvurular akabinde sonuçlar için hummalı çalışmalar yetkililer tarafından yapılmaya devam ederken,ü Aralık ayının başında belirleneceği ve ödemelerin hemen yapılacağı ifade ediliyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

İBB bursu için başvuru yapan binlerce öğrenci, başvuru sonuçlarını ne zaman öğreneceklereinin yanı sıra nereden öğrenecekleri konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Burs sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sitesine giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler. Sistemde tüm öğrenciler burs kazanıp kazanmadığına dair net bir bilgiye ulaşacak.

İBB BURSU TUTARI NE KADAR?

2024-2025 eğitim yılı için İBB, İstanbul'da öğrenim gören öğrencilere 15 bin TL burs desteği sağlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplamda 75 bin üniversite öğrencisine geri ödemesiz burs imkanı sağlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl belirlenen tutar ise 7500 TL olarak kaydedilmişti.

KİMLER İBB BURSUNDAN FAYDALANABİLECEK?

İBB bursu için başvuru yapacak adayların belirli şartları taşımaları gerekiyor. Bu koşullar arasında, T.C. vatandaşı olmaları, İstanbul’da ikamet etmeleri veya ailelerinin burada ikamet etmesi, ve lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde eğitim alıyor olmaları yer alıyor. Öte yandan öğrenci yaşı ile ilgili sınırlamalar, eğitim süresinin devam etmesi ve maddi destek ihtiyacı gibi destek kriterleri de bulunuyor.