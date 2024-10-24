En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

2025 yılına girmemize sayılı günler kala asgari ücret zamları ile alakalı olarak açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Hayat koşulları gereği maaşları ezilen emeklinin beklentisi git gide artarken, enflasyon üzerinde ve refah payı beklentisi de gündeme çıkmış bulunuyor. Yıl sonunda belirlenecek yeni en düşük emekli maaşı, 2025’in ilk yarısında geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecek iken enflasyon oranlarının altında kalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı tahmin ediliyor.

Bakanlık yetkilileri ve sosyal güvenlik uzmanları, emekli maaş artışlarının emeklilerin alım gücünü arttıracak oranda olacağını belirtirken, Özellikle SSK ve Bağ-kur emeklileri için yapılacak olan değişiklikler ile birlikte maaşların enflasyon karşısında ezilmemesinin hedefleneceği ön görülüyor. Maaş artışlarının detayları, Ocak ayının başında netleşmesi bekleniyor. Milyonlarca emekli, 2025 yılı ocak ayındaki maaş zammı açıklamaları ve hesaplamaları yakından takip ediyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde büyük değişikliklerin gündemde olmadığını ifade etmişti. Bakan, emeklilik kararını veren vatandaşlara sistemde kalmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Daha fazla sigorta primine ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı.

EMEKLİ MAAŞI 2025 NE KADAR OLACAK?

Şu sıralar en çok merak edilen konu emekli maaş zammı olurken, 2024 Temmuz ayında yapılan zamla en düşük emekli maaşı 10,500 TL olarak belirlenmişti. Bu maaş, peşinden gelen enflasyon zammı ile 12,500 TL’ye yükselmişti.

EMEKLİYE SENEDE BİR ZAMMI GELECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına göre, mevcut en düşük emekli maaşı olan 12,500 TL’nin yıl sonunda 6 aylık değil de 12 aylık zam ile yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Bu uygulamanın devreye alınıp alınmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 2 FARKLI SENARYO

En düşük emekli maaşı için iki farklı senaryo gündemde:

1. İlk Senaryo: Yıllık enflasyonun yüzde 40 olabileceği düşüncesiyle, en düşük emekli maaşının 17,500 TL’ye çıkarılması. Bu durumda 2025 yılı boyunca bu maaş sabit kalacak.

2. İkinci Senaryo: 6 aylık enflasyon farkı üzerine bütçe olanakları çerçevesinde bir iyileştirme yapılması. Bu durumda, en düşük emekli maaşına ek olarak 10 puanlık bir refah payı verilmesi öngörülüyor.

Emekliye yapılacak olan zam, 3 Ocak 2025’te 6 aylık enflasyonun belirlenmesi akabinde şekillenip netleştirilecek.



