Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Geçtiğimiz hafta açıklana politika faizi kararı akabinde gerek ihtiyaç gerekse de taşıt ve konut kredi faizlerinde gerileme yaşanmaya başladı. Öyle ki enflasyonu hat safhada seyrettiği sene başı dönemlerinde 5leri geçen kredi faiz oranları 3 orana kadar geriledi.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞÜYOR

Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği konut kredisi faiz oranları, son açıklanan politika faizi sonrası yeniden şekillendi. 17 Ekim'de açıklanan politika faizi sonrasında, konut kredisi faiz oranları düşüş eğilimine girerken, özellikle kamu bankalarının yaptığı indirimlerle, konut kredisi almanın daha da kolaylaştığı gözler önüne serildi. Özellikle ev almayı düşünen vatandaşlar, bankaların sunduğu yeni oranlar için araştırmalara başlamış iken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan gelen revizeler ile birlikte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri için farklı faiz oranları açıklandı.

EN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranları üzerinden yaptıkları güncellemeler ile birlikte kullanılan kredilerin faizlerinde düşüşler yaşandı. 2 milyon TL tutarındaki krediler için 10 yıllık geri ödeme planları değişirken, banka banka faiz oranları arayışı da başladı. İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve aylık taksit tutarları:

• Akbank’ın İlk Evim Konut Kredisi ile sunduğu %2,89 gibi düşük bir faiz oranı, ev almayı düşünenler için oldukça cazip. Vakıf Katılım ve Garanti BBVA gibi bankalar da benzer oranlarla müşterilerini bekliyor. AKBANK: Faiz oranı %2,89. Aylık taksit: 59.757,08 TL; Toplam geri ödeme: 7.195.469 TL.

• VAKIF KATILIM: Faiz oranı %2,99. Aylık taksit: 61.595,32 TL; Toplam geri ödeme: 7.411.338 TL.

• GARANTİ BBVA: Faiz oranı %3,06. Aylık taksit: 62.889,51 TL; Toplam geri ödeme: 7.571.535 TL.

• ZİRAAT BANKASI: Faiz oranı %3,09. Aylık taksit: 63.445,96 TL; Toplam geri ödeme: 7.630.889 TL.

• TEB: Faiz oranı %3,90. Aylık taksit: 78.799 TL; Toplam geri ödeme: 9.477.524 TL.

TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİLERİ FAİZLERİ DE DÜŞÜŞTE

Konut kredilerindeki rekabet, taşıt ve ihtiyaç kredilerine de yansıdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları, bu kredi türlerinde de faiz oranlarını düşürdü. Rekabetin arttığı şu günlerde özellikle de sıfır araç almak isteyenler için sunulan taşıt kredisi kampanyaları dikkat çekiyor.

• ZİRAAT BANKASI: Taşıt Kredisi: %5.05; İhtiyaç Kredisi: %4.54; Konut Kredisi: %3.09.

• HALKBANK: Sıfır Araç Kredisi: %4.95; Hızlı Kredi: %5.25; Konut Kredisi: %3.4.

• VAKIFBANK: 0 KM Taşıt Kredisi: %4.66; İhtiyaç Kredisi: %4.99; Konut Kredisi: %3.30.