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Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin maddi yükleri artmaya başladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:18
Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin maddi yükleri artmaya başladı. Haneleri zorlayan giderler karşısında özellikle dar gelirli haneler, geçim sıkıntısı içerisinde eksik tamamlamaya çalışırken, by hanelere yönelik bir çok destek açıklaması yapıldı. Hükümet tarafından Aile Bakanlığı aracılığı ile sağlanan desteklerin yanı sıra belediyeler tarafından da bir çok destek ödemesi yapılırken, seçim senesi olması sebebiyle ve vaatler kapsamında bu ödemeler bir tık fazla seyretmeye başladı.  

Belediye başkan adayları seçim öncesinde verdiği seçim vaatlerini, başkan seçilmeleri akabinde uygulamaya koymaya devam ediyor. Yaşlı, genç fark etmeksizin bir çok kalemde destek sağlanırken, Gebze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada öğrencilere 5.000 TL destek ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.  

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün seçim beyannamesinde yer alan ve devlet üniversitesinin lisans bölümlerine ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere verilecek 5 bin TL'lik nakdi destek sözünün uygulamaya alındığı ifade edildi.  

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE MADDİ DESTEK 

Geçtiğimiz günlerde başvurusu açılan ve çok sayıda öğrencinin yaptığı başvuru akabinde hak sahibi olduğu destek ödemeleri, geçtiğimiz gün hesaplara 5 bin lira olarak aktarıldı.  

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BELEDİYE DESTEĞİ 

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükgöz, “Eğitime destek amacımız doğrultusunda geçtiğimiz yıl ve bu yıl YKS sınav bedellerini de yatırmıştık. Şimdi ise, devlet üniversitelerine ilk defa kayıt yaptıran ve Gebze’de ikamet eden gençlerimize 5 bin lira eğitim yardımı kararı almıştık. Şartları yerine getiren 1.118 evladımızın hesaplarına bu yardımları yatırdık” dedi. 

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

BELEDİYEDEN KAPSAMLI DESTEKLER DEVAM EDİYOR 

Gebze Belediyesi tarafından sağlanan bu imkanın yanı sıra geçtiğimiz dönemde de bir çok yardım yapılmıştı. Gebze Belediyesi, sadece bu destekle sınırlı kalmayarak, daha önce de YKS sınav ücretlerini karşılamıştı 


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