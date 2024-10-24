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O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklu haneleri ilgilendiren sosyal destek ödemeleri konusunda geçtiğimiz akşam açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:39
O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kapsamda bir çok destek sağlanırken, desteklerin ödeme tutar ve tarih açıklaması da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklu haneleri ilgilendiren sosyal destek ödemeleri konusunda geçtiğimiz akşam açıklama yaptı. Bu kapsamda milyonlarca hanenin faydalandığı SED desteği ödemesinin hesaplara aktarıldığı belirtildi. Bakan Göktaş, Ekim ayı itibarıyla toplamda 1 milyar 63 milyon TL’lik bir destek tutarının ailelere ulaştığını belirtti.

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

SED ödemesi akabinde Aile Destek Programı ile alakalı gelişmeler tekrardan gündeme çıkarken, bitip bitmeyeceği ile alakalı bilgiler de netleşti. SED programının devam edeceği açıklanırken, Aile Destek Programının da başka ad altında çalışmaların devam ettiği bilgisi geldi. Bu kapsamda Aralık ayında bitecek olan Aile Destek Programına ek olarak Vatandaşlık Maaşı adı altında yeni destek ödemesi yapılacak.

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. rogram kapsamında, çocukların eğitim giderleri ve sosyal yaşamları desteklenirken, ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunuyor. Aralık ayında son olarak ödenecek olan destek taksiti akabinde Vatandaşlık Maaşının geleceği iddia ediliyor. Bakanlığın çalışmaları arasında olan yeni destekte her haneye asgari ücret maaş girmesi hedefleniyor. Bu kapsamda asgari ücret altında maaş giren hanelere her ay tamamlayıcı destek olarak sağlanacak. 

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

VATANDAŞLIK MAAŞI OLASI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Destek Ödemesi'nden yararlanabilmek için belirli şartları taşımak gerekliliği mevcut iken Vatandaşlık maaşı için de şartların hemen hemen aynı olacağı tahmin ediliyor. Haneye giren maaşın öneöli olduğu başvuru şartlarında, Türk Vatandaşı Olma, Türkiye sınırları içerisinde yaşama, hanede çocuk olması gibi zorunlulukların olabileceği tahmin ediliyor. 

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