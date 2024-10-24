Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor  

Geçtiğimİz gün vatandaşı sevindiren akaryakıt fiyatlarına yapılan indirim akabinde verilen zam kararı hevesleri kursaklarda bıraktı dedirtti. Son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar araç sahiplerini hem sevindirirken bir taraftan da üzmeye devam ediyor. 24 Ekim’de benzin ve motorin fiyatlarına gelen indirimlerin ardından, 25 Ekim gecesi itibarıyla tekrar zam geleceği açıklandı. Yapılan açıklama ile birlikte yapılan indirimin sefasının sadece 1 gün sürdüğü ortaya çıktı.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

25 Ekim Cuma gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına 1 TL zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarına 1,87 TL, motorin fiyatlarına ise 1,65 TL indirim yapılmıştı. Ancak döviz kurlarındaki yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, bu indirimin kısa ömürlü olmasına mahal verdi. Artan petrol fiyatı, direkt olarak akaryakıt piyasasına yansıdı. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarına yapılacak zamlar her iki üründe de 1 lira olarak belirlendi. Bu durum, özellikle uzun yolculuk yapacak olan sürücülerin bütçelerini daha da zorlayacağa benzerken, uzmanlar petrolde düşürülemez yükselişin başladığını ifade ediyor. Akaryakıt fiyatları, bilindiği üzere döviz kuru ve brent petrol fiyatlarının etkisiyle sürekli olarak değişim göstermeye devam ediyor.

25 EKİM’DE AKARYAKIT FYATLARI

25 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellenecek:

Benzin:

• İstanbul (Avrupa): 43.86 TL

• İstanbul (Anadolu): 43.74 TL

• Ankara: 44.26 TL

• İzmir: 44.71 TL

Motorin:

• İstanbul (Avrupa): 42.91 TL

• İstanbul (Anadolu): 42.84 TL

• Ankara: 43.44 TL

• İzmir: 43.94 TL