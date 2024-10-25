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Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak olan zam oranını yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:11
Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak olan zam oranını yakından takip ediyor. Gün gün sunulan hesaplamaların yanı sıra hükümetten ya da yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, ilk Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama akabinde gözler yeni isimlerden gelen açıklamalara çevrili bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yaptığı önemli görüşmelerle asgari ücret zammı ile alakalı olarak olası rakamı açıkladı. Enflasyona göre şekilleneceği belirtilen asgari ücret zammının 2025 yılı enflasyonundan az olmayacağını ifade edildi. ABD’deki yatırımcılarla bir araya gelen Karahan, asgari ücret artışının 2025 yılındaki enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını sözlerine ekledi.  


Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı


ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR ZAM GELECEK? 


Bloomberg’in haberine göre, Karahan, 2025 yılı para politikasını belirlerken asgari ücrette yapılacak artışın boyutunu dikkate alacaklarını söyledi. Yatırımcılarla yapılan toplantılardan edinilen bilgilere göre, asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 25 civarında olacağı açıklanırken, bu oranın enflasyon tahminleri ile uyumlu olacağı belirtildi.  


ARALIK AYINDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ AÇIKLANACAK 


Asgari ücret zammı için çalışmalar Aralık ayında başlayacak. Ve Ocak ayı girmeden resmileşmesi gerekliliği mevcut. Kamuoyu Komisyon tarafından verilecek kararı merakla beklerken, belirlenecek yeni asgari ücret, yalnızca bu dilimde çalışanlar için değil, genel ücret politikaları açısından da önemli bir gösterge niteliğinde olduğu için milyonlarca vatandaşı etkileyecek. 


Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı


BAKAN ŞİMŞEK’TEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI 


Geçtiğimiz hafta Bakan Şimşek asgari ücret zammı ile alakalı açıklama yapmıştı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Şimşek, asgari ücretin belirlenmesinde sendikalar, işverenler ve hükümetin müzakerelerinin etkili olacağını belirtti. "Bu aşamada herhangi bir rakam hakkında yorum yapmam uygun olmaz," diyen Şimşek, tarafları duyarlı olmaları konusunda uyardı.  

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