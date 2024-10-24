Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Asgari ücret zammı ile alakalı meraklı bekleyiş devam ederken, gün gün devam eden uzman hesaplamalarına istinaden yetkililerden gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor. Piyasa asgari ücret zam beklentisi yüzde 25’lerde seyrettiği asgari ücret zammı ile alakalı olarak gün gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çalışanın beklentisi ise geçtiğimiz sene yapılan zam oranına yaklaşmış iken Aralık ayında toplanacak olan kurulun vereceği karara gözler çevrili bekliyor.

UZMANLARDAN ASGARİ ÜCRET UYARISI

Türkiye'de milyonlarca çalışan, asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla beklerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye misyon şefi James P. Walsh’tan asgari ücret zam oranı ile alakalı değerlendirme geldi. Yapılan açıklama da ülkede enflasyonun artışına mahal vereceği gerekçesi ile getiğimiz sene yapılan zam oranında bir artış olmaması gerekliliği savunuldu

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YERİNE ASGARİ ÜCRETLİYE DESTEK

Walsh tarafından yapılan uyarılarda asgari ücret zammının yüzde 25 seviyesinde seyretmesi öngörüsü paylaşıldı. Ancak açıklamanın devamında devletin asgari ücretliye destek sağlaması gerekliliği savunuldu. Walsh, yüksek asgari ücret artışlarının enflasyonu tetikleyebileceğini belirterek, devletin düşük gelirli hanelere daha fazla destek sağlamasını önerdi.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONU HORTLATACAK

Walsh, geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zammın, Türkiye’nin enflasyon seviyesini üst sınırlara çektiğini ifade ederek, yüksek zamların 2024’ün ilk çeyreğinde enflasyonu keskin bir şekilde artırdığını belirterek, "Yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerden biliyoruz ki, bu tür hızlı maaş artışları, enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyorum" şeklinde konuştu.

IMF misyon şefi, Türkiye’nin gelir politikalarının yanı sıra sosyal yardım programlarına daha fazla odaklanması gerektiğini ifade ederken, düşük gelirli hanelere yönelik nakit transferlerinin artırılması veya düşük ücretle çalışanların gelirlerini destekleyecek programların oluşturulması gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET PİYASA BEKLENTİSİ

Asgari ücrette piyasa beklentisi çalışan kesim tarafından yüzde 45-50 arasında değişkenlik gösterirken, piyasada ise yüzde 25 ön görüleri paylaşılmaya başladı. Yabancı finans kuruluşları da gerçekleştirdikleri Türkiye ziyaretlerinde benzer şekilde bu oranı raporlarına eklerken, Aralık yaında Asgari ÜCret Tespit Komisyonunda sesler yükseleceğe benziyor.