Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında yeni uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı'na 310 lojistik ve bando alt branşlı uzman erbaş alınacak.

JANDARMA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış olmaları ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, 2023-2024 KPSS’den en az 50 puan almak da başvuru için şart. Adaylar, başvurularını dijital platformlar üzerinden gerçekleştirebilecekler. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın resmi web siteleri olan vatandas.jandarma.gov.tr, jsga.edu.tr ve kamuilan.sbb.gov.tr ‘yi takip etmek yetiyor.

JANDARMA ALIMI ÖZEL KONTENJANLAR DA AÇILDI

Başvurular sırasında şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için özel bir kontenjan ayrılmış bulunduğu ifade edilirken, toplam kontenjanın %2'si (6 kişi) bu gruptaki adaylara tahsis edileceği belirtildi.

JANDARMA ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Adayların, başvuru sürecini sağlıklı bir şekilde takip edebilmeleri için e-Tebligat hesabı oluşturmaları konusunda da uyarılar yapıldı. Bu sistem, sınav sonuçlarının ve diğer belgelerin adaylara daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden "Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları" bölümünden yapılacak.

JANDARMA PERSONEL ALIMI 2025

2025 yılı için lojistik ve bando alt branşlı uzman erbaş alımlarının da yapılacağı ifade edilen duyuruda ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları belirli bölümlerden mezun olup KPSS puanına sahip olmaları gerekecek. Adayların 2023-2024 KPSS puanının 50 ve üzeri olması, bu süreçteki en önemli kriterlerden biri olacak.

JANDARMA MAAŞLARI 2024

Jandarma uzman çavuş maaşları genellikle 47.400 TL ile 81.500 TL arasında değişmektedir. Ancak en düşük uzman jandarma maaşı 47.900 TL iken, en yüksek maaş 141.500 TL olarak belirtilmektedir. Açıklanan bu rakamlar aylık net maaşlar olarak değerlendirilmelidir.