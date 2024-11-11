Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Yeni yıl zamları ile alakalı hesaplamalar devam ediyor. Hal bu iken Yeniden Değerleme Oranı açıklaması akabinde mevcut oranlarda yapılacak zamlara istinaden daha fazla zamlanmaya maruz kalacak olan ödemeler de var. Bu kapsamda 2025 yılı için ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerine yapılacak zamlar ile alakalı gelişmeler ve hesaplamalar yakından takip ediliyor. 31 Aralık’a yaklaşırken, uygulanacak olan zamma maruz kalmak istemeyen vatandaş, aceleci davranarak randevu almaya çalışırken, yılsonuna kadar randevuların dolma seviyesine geldiği konusunda uzmanların uyarıları devam ediyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ RANDEVULARI

Nüfus Müdürlükleri’nde bu dönemde yoğunluk artmış olduğu gözler önüne serilmiş bulunuyor. Yenileme ve ilk alma işlemleri için başvurularını hızlandıran vatandaşın hızlı davanması gerekliliği konusunda da uyarılar devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin değerlendirmelerine göre, son günlerde pasaport başvurularında %40 oranında bir artış olduğu da ifade edilmiş bulunuyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİNDE ŞOK ZAM DEVREYE GİRECEK

Eski tip ehliyetlerin 2025'ten itibaren geçerliliğini yitirecek olması, milyonlarca sürücüyü harekete geçirmiş bulunuyor. 1 Aralık 2024'e kadar başvuru yapanlar, 15 TL gibi sembolik bir ücretle ehliyetlerini yenileyebileceği belirtilirken, yeni yıl itibari ile bu rakamın devasa tutarlara ulaşacağı hesaplanmış bulunuyor. Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte bu rakamın yeni yıl itibari ile 5 bin liraya kadar ulaşacağı açıklandı.

PASAPORT VE ARAÇ MUAYENESİNDE DEV ARTIŞLAR

Ehliyetin yanı sıra, pasaport ve araç muayene ücretlerinde de büyük yükselişlerin yaşanacağı belirtildi. Nüfus Müdürlüklerinin yanı sıra, araç muayene istasyonlarında da yoğunluğun hat safhada olduğu ifade ediliyor.

YENİ EHLİYET ALACAKLAR DİKKAT

Yeni ehliyet almak adına sürücü kurslarına olan talebin de arttığı ifade edilirken, yoğunluğun 2 kat arttığı da açıklanmış bulunuyor. Uzmanlar, ehliyet almak isteyenlerin en geç aralık ayının ikinci haftasına kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini de açıklarken bu tarihten sonra devasa yükselişler konusunda da uyarılar devam ediyor.



