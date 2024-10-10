Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Özellikle de son senelerde kırmızı et fiyatları yükselişine devam ediyor. Bunun arkasında yatan sebep ise üretim maliyetlerinin karşılanmaması olarak bilinirken, devlet tarafından üreticiye sağlanan desteklerin de bu artışa engel olamadığı hesaplanıyor. Hükümet tarafından bakanlıklar aracılığı ile bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler Aile Bakanlığı tarafından dar gelirlilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanıyor. Özellikle de maliyetlerin düşürülmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı hummalı çalışmalarını sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamada kırmızı et fiyatlarının düşmesini sağlayacak yeni bir proje geliştirildiği belirtilmiş bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni projeleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Hayvancılıkta üretimi geliştirme projesinin ana hedeflerini ve uygulamada izlenecek stratejileri kamuoyuna duyuran Bakan Yumaklı, gerek üreticilere gerekse de tüketicilere umut ışığı olacağa benziyor.

Bakan Yumaklı, Iğdır’da gerçekleştirilen basın toplantısında, geçtiğimiz şubat ayında açıklanan Hayvancılık Yol Haritası'nın detaylarının tamamlandığını ifade etti. Verimli, kaliteli ve sağlıklı hayvansal üretimi artırmak konusunun ana hedef olduğu yeni proje ile alakalı açıklama yapan Yumaklı "5 yıllık hedeflerimizi paylaştığımız yol haritasında, Türkiye’nin hangi bölgelerinde, hangi tür hayvansal üretimin artırılacağına dair planlamalar yaptık" dedi.

UYGUN MALİYET, ULAŞIM SORUNU VE İTHALAT DURUMU DÜZENLEMESİ

Bakan Yumaklı, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi ile alakalı çalışmaların tamamlandığını ifade ederken, projenin varacağı noktaları da bir bir sıraladı. Proje kapsamında üreticilerin sürdürülebilir bir şekilde hayvan temin edilmesini sağlayacaklarını belirten Yumaklı, Fiyat istikrarı ve uygun et fiyatları ile tüketiciye kırmızı etin kolay ulaşabilirliğini sağlayacaklarını ifade etti. Türkiye’nin et ve hayvan ithalatı konusundaki bağımlılığını en düşük seviyeye getirecek olan programın en kısa sürede devreye alınacağını ifade etti.

GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Özellikle de pandemi akabinde gıda arzlarında dengesizliklerin başladığını ifade eden Yumaklı, “Gıdada arz güvenliğini sağlamaktan başka bir seçeneğimiz yok” derken, gerek projeler ile gerekse de yeni stratejiler ile bu güvenliği baştan sağlayacaklarını sözlerine ekledi.



