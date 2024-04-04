Artı ödeme yapmak istemeyen emekli dikkat! Her sene ödediğini o parayı artık ödemeyeceksiniz

Ülkemizde emeklilere yönelik bir çok avantajlı programlar hazırlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda emekliye yönelik bir çok indirim uygulaması devreye girerken, öte yandan vergi muafiyetlerinin de söz konusu olduğu biliniyor. Emekli, üzerine olan taşınmazının vergi ödemesi konusunda belirli şartları taşıması durumunda muaf olabilirken, EYT'liler de bu muafiyetten yararlanacağı belirtildi. 2023 yılı Mart ayında imzalanan EYT yasası ile birlikte milyonlarca aday emekli oldu. EYT emeklisinin vergi ödeyip ödemeyeceği konusu tam da vergi ödeme dönemini girilmesi ile birlikte merakla araştırılmaya devam ediyor.

EYT kapsamında emekli olanların açıklanan şartları taşımaları durumunda 2024 emlak vergilerini ödeme zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Sadece emekli maaşı ile geçinen Ev sahibi, emekli vergi muafiyetinden yararlanabilecek iken yapılan düzenleme emekliler için büyük bir mali destek imkanı sunacağı benziyor.





Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. Ülke genelinde birçok kesim emlak vergisi muafiyetinden faydalanabiliyor. Bu kişiler arasında tek meskene sahip olan emekliler, ev hanımları, Gaziler, şehit yakınları, dul ve yetimler yer alıyor. Emlak vergisi muafiyetinin kapsamı bireyin birden fazla taşınmaza sahip olması halinde daraldığı bilinir iken oturduğu evinin yanı sıra yazlık gibi ikinci bir konuta sahip olan birey muafiyetten faydalanamıyor ya da tam olarak yararlanamıyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ

Emlak vergisi için ilk taksit ödemeleri Mart Nisan Mayıs ayları içerisinde tamamlanırken, 2. taksit Kasım ayında ödeniyor. Emlak vergisi borcunun peşin olarak ödenme tarihi ise 31 Mayıs 2024 olarak belirtilmiş bulunuyor.





2024 EMLAK VERGİSİ TUTARLARI

Taşınmazlarda emlak vergisi Büyükşehir belediyelerinde bina değerinin binde ikisi olarak belirlenirken diğer Belediyelerde ise binde bir oranında ödeniyor.

Emlak vergisi muafiyet şartları

Gelirleri sadece emekli maaşı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı olan bireyin 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarında Emlak vergisi alınmıyor. Ilk defa emekli olan birey ise emekli olduğu sene itibariyle Emlak muafiyetinden faydalanabiliyor. 2023 yılı EYT emeklileri de 2024 yılı muafiyetinden hak sahibi olabileceği belirtilmiş bulunuyor. 2024 yılı içerisinde emeklilik olan birey ise önümüzdeki sene itibariyle vergi muafiyetine hak sahibi oluyor.