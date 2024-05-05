Arz endişeleri giderildi: Kakao fiyatlarında rekor düşüş!

Kakao fiyatları bu hafta tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydetti. Uzun süredir yükselişte olan fiyatlar, arz endişelerinin hafiflemesiyle birlikte sert bir gerileme yaşadı. Peki bu düşüşün arkasındaki sebepler neler? Kakao fiyatları ne zaman toparlanacak?

Kakao Fiyatlarında Rekor Düşüş

Intercontinental Exchange'de işlem gören kakaonun ton başına fiyatı bu hafta yüzde 24,4 düşüşle 8 bin 10 dolara geriledi. Bu düşüş, kakaonun tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşü olarak kayda geçti. Fiyatlardaki bu sert gerilemenin arkasında ise arz endişelerinin hafiflemesi yatıyor.

Arz Endişeleri Neden Hafifledi?

Kakao fiyatlarının yükselmesine neden olan en önemli faktör, Fildişi Sahili ve Gana gibi büyük kakao üreticisi ülkelerdeki kuraklık ve şiddetli yağmurlardan kaynaklanan üretim azalmasıydı. Ayrıca kakao ağaçlarını etkileyen CSSVD virüsü de üretimi olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almıştı.

Ancak son dönemde Nijerya'dan gelen kakao ihracatının artması, arza ilişkin endişelerin azalmasına yol açtı. Ayrıca rekor seviyedeki fiyatlar nedeniyle birçok yatırımcı ve çikolata şirketi kakao alımlarını erteledi. Bu da talebi olumsuz etkileyerek fiyatlardaki düşüşü tetikledi.

Kakao Fiyatları Ne Zaman Toparlanacak?

Uzun vadede kakao fiyatlarının yeniden yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, arzın yavaş yavaş yeniden artmaya başlayacağına ve bunun da fiyatları yukarı çekeceğine inanıyor.

Ancak kısa vadede fiyatlarda bir dalgalanma olması muhtemel. Yatırımcılar ve çikolata şirketlerinin kakao alımlarına ne zaman başlayacağı, fiyatların yönünü belirleyecek önemli bir faktör olacak.