Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Aile Bakanlığı tarafından sosyal devlet anlayışı ile bir çok destek sağlanmaya devam ediyor Ülkenin her noktasına kadar ihtiyaç sahibi hanelere ulaşım sağlanırken, alım gücünün arttırılması ve geçim darlığının kaldırılması hedefleniyor. Bakanlık tarafından destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler de duyuruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenli olarak yapılan desteklerin ödeme tarihleri açıklamalarının yanı sıra yeni destek kalemlerini de kamuoyuna sunuyor. Geçtiğimiz sene çalışmaları başlayan ve tamamlanan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında da bir çok kredi desteği belli kesimlere sağlanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında uygulanan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile alakalı geçtiğimiz günlerde değerlendirmede bulundu. 2024 yılında binlerce gencin evlilik hayalini sundukları geri ödemesi kolaylaştırılan kredi ile sağladıklarını ifade ederken, 2025 yılında bu desteklerin artarak sağlanmaya devam edeceğini belirtti.

2025 YILINDA DESTEKLER DAHA DA ARTACAK

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen proje ile 5 bin çiftin kredi ödemelerinin karşılandığını belirten Bakan Göktaş, bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artırılacağını söyledi. Bakan Göktaş, deprem bölgesinden Türkiye genelinde birçok alana yayılan projeye dair yaptığı açıklamada, 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmetleri sunduklarını belirtirken, 5 bin genç çifte kredi ödemesi gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

DESTEKLERDE KAPSAM GENİŞLİYOR

Bakan Göktaş, projenin başlangıç noktasının deprem bölgeleri olduğunu ancak zamanla Zonguldak, Karabük, Bartın ve Osmaniye gibi doğurganlık oranlarının düşük olduğu illeri de kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade etti. “Evlenecek gençler için bu fırsat, sadece maddi destek sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sağlıklı evlilik ilişkileri için gerekli bilgi ve donanımı kazandırmayı hedefliyoruz,” diyerek, 2025 yılında desteklerin daha da artacağını belirtti.

KADINA DESTEKLER DE ARTACAK

2025 yılı bütçe görüşmeleri Meclis’te devam ediyor. Geçtiğimiz gün Aile Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi ile alakalı detaylandırma sunan Göktaş, kadınların güçlendirilmesine yönelik çeşitli projelere toplamda 206 milyar 19 milyon lira ayırdıklarını belirtti. Bakanlık olarak 2025 yılı için 407 milyar lira bütçe talep ettiklerini açıklayan Göktaş, “Büyük bir aile olarak tüm sosyal kesimlere hitap eden çalışmalar yapıyoruz. Bizim için her birey önemli ve birlikte daha güçlü bir ülke olacağımıza inanıyorum,” şeklinde konuştu.