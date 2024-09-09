Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Asgari Ücrette Yükseliş Beklentisi

2025 Ocak ayında geçerli olacak asgari ücretin tutarı, şu an 17.002 TL seviyesindeyken, yeni zammın ne olacağı merakla bekleniyor. Son iki yıl boyunca enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi, asgari ücrete senede iki kez zam yapılmasına neden oldu. Bu durum, 2024 için de benzer bir beklenti oluşturmuş durumda.

Ocak 2025 Zammı İçin Beklentiler

Asgari ücretli çalışanlar için 2024 yılında yalnızca bir zam yapılmasıyla birlikte, 2025 zam oranı büyük bir önem arz ediyor. Uzmanlar, 1 Ocak 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücretin yaklaşık olarak 24.000 TL seviyelerine ulaşmasını öngörüyor. Ancak nihai karar, Aralık ayı içerisinde toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından verilecek.

OVP Açıklamaları ve Etkileri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) sonrasında, asgari ücretle ilgili değerlendirmeler hız kazandı. Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, yapılacak zammın en az 20.000 TL olabileceğini belirtti. 2024 yıl için enflasyon tahmini ise %33'ten %41,5’e yükseltildi ve asgari ücret artış oranının da %17.5 civarında olabileceği ifade edildi.

2025 Asgari Ücret Çalışmaları Başlıyor

Her yıl olduğu gibi, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıların bu yıl da Aralık ayında başlayacağı ve yıl sonunda sonuçlanması bekleniyor.