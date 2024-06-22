Asgari ücret 21.000 TL! O tarihte zam geliyor! Kulisten net bilgi geldi

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı ile alakalı olarak gün gün gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hal bu iken emekli ve memur maaş zammının kesinleşmesi akabinde asgari ücretliye zam müjdesinin verilmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı ile alakalı kulis bilgileri de iddia çerçevesinde ortaya atılmaya devam ediyor. Son açıklama kapsamında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olduğu belirtilirken, uygulamanın Temmuz ayında da değil de yılbaşı öncesi başka bir tarihte verileceği belirtildi.

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM AÇIKLANDI

Milyonlarca asgari ücret ve asgari ücret üzerinden zam alan vatandaşın gözü Temmuz ayına çevrildi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre asgari ücrete son dakika olarak zam yapılacağı müjdesinin verileceği belirtildi. Ancak tarih ile alakalı olarak Temmuz ayı değil de sonbahar mevsimi işaret edildi.





Geçtiğimiz sene Aralık ayında %49, 11 arttırılan asgari ücret 11.406 TL'den 17.002 liraya yükseltilmişti. O dönem yapılan açıklamada yapılan %49 artışın senede bir kez zam geleceği kapsamına göre karar verildiği belirtildi. Ancak Aralık ayından bu yana yükselen enflasyon rakamları Asgari ücretin de reel değerini düşürmeye devam etti. Temmuz ayında askere ücretle alakalı Müjde verileceği Gündem konusu olmaya sürdürürken hükümetten beklentiler de artmaya devam etti.





ASGARİ ÜCRET 21.000 TL OLACAK MI?

Hatta konu ile alakalı son açıklama SGK baş uzmanı İsa Kara karşı tarafından yapıldı. Karakaş 2024 asgari ücret zammı ile alakalı son noktayı koydu. Temmuz ayında verilecek olan asgari ücret müjdesinin Eylül ayına sarkacağını belirten isim Eylül ayından asgari ücrete 4.000 TL artacağını ve bunun da kulis bilgisi olduğunu yineledi. Bu kapsamda Eylül ayında asgari ücretin 21 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Hayat pahalılığının devam ettiği Şu günlerde geçinmekte zorlanan asgari ücretli çalışanın Temel ihtiyaçlardaki artışlardan olumsuz olarak etkilendiğine dikkat çeken Karakaş, ekonomik anlamda rahatlama adına asgari ücret zamlanın Eylül'de açıklanacağını yineledi