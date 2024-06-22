Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,82 0,04%
EURO
35,24 -0,18%
ALTIN
2.437,21 -1,62%

Asgari ücret 21.000 TL! O tarihte zam geliyor! Kulisten net bilgi geldi

Asgari ücret zammı konusunda gün gün gelişmeler takip ediliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda asgari ücret zammının kesinleştiği belirtildi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 22.06.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 16:15
Asgari ücret 21.000 TL! O tarihte zam geliyor! Kulisten net bilgi geldi

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı ile alakalı olarak gün gün gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hal bu iken emekli ve memur maaş zammının kesinleşmesi akabinde asgari ücretliye zam müjdesinin verilmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı ile alakalı kulis bilgileri de iddia çerçevesinde ortaya atılmaya devam ediyor. Son açıklama kapsamında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olduğu belirtilirken, uygulamanın Temmuz ayında da değil de yılbaşı öncesi başka bir tarihte verileceği belirtildi.

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM AÇIKLANDI

Milyonlarca asgari ücret ve asgari ücret üzerinden zam alan vatandaşın gözü Temmuz ayına çevrildi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre asgari ücrete son dakika olarak zam yapılacağı müjdesinin verileceği belirtildi. Ancak tarih ile alakalı olarak Temmuz ayı değil de sonbahar mevsimi işaret edildi.

tll

 Geçtiğimiz sene Aralık ayında %49, 11 arttırılan asgari ücret 11.406 TL'den 17.002 liraya yükseltilmişti. O dönem yapılan açıklamada yapılan %49 artışın senede bir kez zam geleceği kapsamına göre karar verildiği belirtildi. Ancak Aralık ayından bu yana yükselen enflasyon rakamları Asgari ücretin de reel değerini düşürmeye devam etti. Temmuz ayında askere ücretle alakalı Müjde verileceği Gündem konusu olmaya sürdürürken hükümetten beklentiler de artmaya devam etti.

tll

ASGARİ ÜCRET 21.000 TL OLACAK MI?

Hatta konu ile alakalı son açıklama SGK baş uzmanı İsa Kara karşı tarafından yapıldı. Karakaş 2024 asgari ücret zammı ile alakalı son noktayı koydu. Temmuz ayında verilecek olan asgari ücret müjdesinin Eylül ayına sarkacağını belirten isim Eylül ayından asgari ücrete 4.000 TL artacağını ve bunun da kulis bilgisi olduğunu yineledi. Bu kapsamda Eylül ayında asgari ücretin 21 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Hayat pahalılığının devam ettiği Şu günlerde geçinmekte zorlanan asgari ücretli çalışanın Temel ihtiyaçlardaki artışlardan olumsuz olarak etkilendiğine dikkat çeken Karakaş, ekonomik anlamda rahatlama adına asgari ücret zamlanın Eylül'de açıklanacağını yineledi

İLGİLİ HABERLER

Listedeki meslekleri yapanlar eyvah diyecek! Flaş karar Meclis'in masasında

Emekliye Temmuzda 26 bin 178 TL zam hesabı ortaya çıktı! 3'ü bir arada ödeme: 1.006 TL eklenecek

Elleriniz bu şekilde duruyorsa aman dikkat! Korkunç hastalığın pençesine düşmüş olabilirsiniz

O şartı taşıyan kadınlara hükümetten kıyak! Kira ve doğum desteği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı! Boy ve şart şartına uyanlar yaşadı

Parasını ona yatıranlar yaşadı! En çok bu yatırım aracı para kazandırdı!

Asgari ücret 21.000 TL! O tarihte zam geliyor! Kulisten net bilgi geldi

Listedeki meslekleri yapanlar eyvah diyecek! Flaş karar Meclis'in masasında

Emekliye Temmuzda 26 bin 178 TL zam hesabı ortaya çıktı! 3'ü bir arada ödeme: 1.006 TL eklenecek

Elleriniz bu şekilde duruyorsa aman dikkat! Korkunç hastalığın pençesine düşmüş olabilirsiniz

Aile Bakanlığı ve Kızılay'dan ortak destek! O kesime 2400 TL önümüzdeki hafta ödenecek

KPSS şartsız 251 kamu işçisi alımı yapılacak! Kadro ve başvuru şartları açıklandı

O şartı taşıyan kadınlara hükümetten kıyak! Kira ve doğum desteği geliyor

1-2-3-4 çocuklu annelere 136 bin TL'lik dev destek! İki şartı sağlamak gerekiyor

Ayda 35 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak

15 milyon emekliye bayram sonu 4000 TL nakit ödeme! ATM'lerden anında çekilebilecek