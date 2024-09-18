'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Asgari ücret ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. En son zammı 10 ay önce yüzde 49,11 olarak asgari ücretli ve asgari ücret üzerinden zam alan çalışanlar, Temmuz ayında yapılmayan zammın Ocak ayındaki zamma etkisini yakından takip ediyor. Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için yeni bir dönem başlamış bulunurken, kısa süre içerisinde yeni zamlarla alakalı çalışmaların devam edeceği belirtilmiş bulunuyor. Peki 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için yapılacak tespit komisyonu toplantılarına az bir süre kaldığı bilinirken, milyonlarca asgari ücretli çalışan, yeni zam oranlarını merakla beklemeye devam ediyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun vereceği karar, milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan etkileyecek iken, 2026 yılına kadar aynı maaşların alınmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Artan enflasyon rakamları asgari ücretin ceplerden çıkmasını kolaylaştırdığı şu günlerde, komisyonun çalışmalarına başlamadan önce, uzmanlar ve kamuoyu temsilcileri tarafından bir çok tahmin yapılmaya devam ediyor. Bu sayede asgari ücretlinin beklentilerinin karşılanması hedeflenirken, zam oranının senelik enflasyona göre şekillenecek olması yıllık sebebiyle yıllık enflasyon tahminleri ön planda seyrediyor.

FATİH PORTAKAL'DAN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Geçtiğimiz aylarda gerek emekli gerekse de asgari ücret zammı ile alakalı tahminlerini sunan ve altı üstü tahminlerinin tuttuğu usta gazeteci Fatih Portakal, 2025 asgari ücret zammı ile alakalı yeni tahmşnlerini açıkladı. Fatih Portakal tarafından yapılan açıklama kapsamında asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda çalışanların meraklı bekleyişi sona erdi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Fatih Portakal asgari ücretle ilgili açıklamasında senelik enflasyonun baz alınacağını ifade etti. Yıl sonu enflasyonu konusunda tahminlerde bulunan Portakal, yüzde 40 civarında seyreceğini ve bu kapsamda asgari ücret zammının da bu oranın üzerinde bir artışla sonuçlanabileceğini ifade etti. Portakal’ın verdiği bilgilere göre, asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalarda, asgari ücretin 2025 yılında 23.802 TL ile 25.503 TL arasında bir seviyeye yükselebileceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA GÖRE ŞEKİLLENECEK

2025 yılı asgari ücret zammı için de en belirgin zam faktörü enflasyon oranları olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri, komisyonun kararlarını doğrudan etkileyecek iken 3 Ocak 2025'te açıklanacak Aralık ayı enflasyon tahmini çerçevesinde 11 aylık enflasyona ek olarak karar verilecek.