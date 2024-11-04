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Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde asgari ücretin ne kadar artacağı, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:35
Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Asgari ücret çalışmaları yaklaşık 1 ay sonra başlayacak. Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları akabinde net sonuçlar da ortaya çıkacak. Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde asgari ücretin ne kadar artacağı, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yeni yıla girmeden asgari ücret zammı açıklanacak iken talepler konusunda da sesler yükselmeye devam ediyor.  

Asgari ücret zammı ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'den dikkat çekici açıklamalar geldi. CHP lideri Özgür Özel tarafından yapılan açıklama ile birlikte asgari ücret zammı ile alakalı yeni bir ateşin fitilinin yakılacağı tahmin ediliyor.  

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

ASGARİ ÜCRETLİNİN HAKKI 30 BİN LİRA 

Özgür Özel, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun asgari ücretlinin alım gücünü gün gün düşürmeye devam ettiğini belirten Özel, "Asgari ücretlinin aldıklarına bakarsan, hissedilen enflasyon oranı yüzde 70'in üzerinde" dedi. Konuşmasına devam eden Özel, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı. 

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNİ 

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı ile alakalı açıklamalar ve değerlendirmeler devam ediyor. Özgür Özel asgari ücret zammı ile alakalı olarak değerlendirmesinde net rakam vererek, kabul edilemez olduğunu ifade etmiş bulunuyor. Şu an 17.002 TL olan asgari ücretin, 2025 yılında en fazla ulaşacağı rakamın 22- 23 bin lira olduğunu belirten Özel, bunun için mücadele edileceğini de sözlerine eklemiş bulunuyor.  

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

GÖZLER ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA  

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada asgari ücret çalışmalarının Aralık ayı itibari ile başlayıp, Yeni yıla kadar devam edeceği biliniyor. Komisyonda tarafların beklentileri de farklı olacak. Bu kapsamda çalışan temsilcileri, asgari ücretin alım gücünü koruması ve çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesi için daha yüksek bir zam oranı talep ederken, işveren temsilcileri ise işletmelerin maliyetlerinin artmaması gerektiğini savunacak.  


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