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Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

Asgari ücret zammı konusunda gelişmeler mevcut. Asgari ücret Temmuz zammı ile alakalı açıklama yapıldı

Yayın Tarihi: 13.04.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 09:57
Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

Asgari ücret Temmuz zammı konusu şu sıralar ekonomi gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Asgari ücrete senede 1 kere yapılan zam, son iki senedir enflasyon rakamlarının hortlaması sebebiyle kat be kat yüksek seyrederken Temmuz ara zammı da enflasyon oranına göre artırılmaktaydı. Ancak 2023 yılının sonunda hükümet tarafından yapılan açıklamada asgari ücrete ara zam yapılmayacağı ifade edilmişti. Ancak Ocak zammı artan enflasyon karşısında erimeye devam ederken, Temmuz ayına kadar erimenin 3 bin lira civarında olacağı tahminleri sunuldu. Bu kapsamda asgari ücretinin gözü kulağı zam yapılıp yapılmayacağı konusuna çevrildi. Konu ile alakalı uzmanların hesaplamaları devam ediyor. Son yapılan açıklama ve hesaplamalarda asgari ücrete Temmuz ayında 3 bin lira civarında zam yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

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TCMB tarafından geçtiğimiz hafta hükümete sunulan mektupta enflasyon tahminlerinin tutmadığı bilgisi yer almaktaydı. Bu kapsamda sıkılaşma politikasının devam edeceği belirtilirken, asgari ücrete de tek zam sinyali verilmişti. Sabah yazarı Dilek Güngör'de yapılan bu açıklama akabinde tahminlerini sunarak asgari ücret zammını değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM İHTİMALİ

Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var.'' açıklaması yapan Güngör, bu ihtimalin sebeplerini de değerlendirdi. Enflasyon oranlarının Mayıs ayı sonunda yüzde 59 ila yüzde 75 arasında olacağı senaryolarının kurulduğunu belirten Güngör, ''Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek?'' dedi.

Özellikle de sektörlerde nitelikli içi kaybetmemek adına iş dünyasında zam ile alakalı görüşmelerin şimdiden başlayacağını belirten isim, Temmuz ayında enflasyon odaklı zam yapılacağını vurguladı. Öyle ki açlık sınırının da git gide arttığını belirten Güngör, Temmuz ayında zam yapılmaması durumunda ve asgari ücretin açlık sınırı altında kalması durumunda enflasyon rakamlarının da etkileneceğini belirterek, bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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