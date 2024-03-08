Asgari ücret zammı yetmedi! 2500 TL yemek parası+ 2 bin TL eğitim ücreti ödenecek

31 Mart öncesinde yerel zam çalışmaları devam ediyor. Mart ayında da belediye çalışanları için toplu iş görüşmeleri neticesinde açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Hayat koşulları maaşların ceplere girdiği gibi erimesine mahal verirken, bu kapsamda işveren kesimde çalışanının enflasyon karşısında ezilmemesi adına zam oranını yüksek tutuyor. Gün gün belediye zamları açıklanmaya devam ederken, son imzaların atıldığı toplu iş görüşmesi Aydın'dan duyurulmuş bulunuyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi ile bağlı olunan sendika arasında düzenlenen toplu iş görüşmesinde maaş zammına ek olarak sosyal haklara da kallavi derecede zam yapıldığı belirtildi.

BELEDİYE ZAMLARI 2024

Efebel A.Ş. bünyesinde çalışan personel adına belediye yetkilileri ve DİSK Genel İş Sendikası arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi personeli memnun etti.





Efeler Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yapılan zamlar ile birlikte sosyal haklara da zam yapıldığı açıklanırken, bu kapsamda en düşük personel maaşının Aylık 30.000 TL -35.000 TL arasında değişen bir seviyeye ulaştığı belirtildi. Yapılan açıklamada en düşük maaşının Asgari ücretin 2 katı civarında ödeneceği belirtildi.

BELEDİYE SOSYAL HAKLARINA DA ZAM

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından, düzenlenen toplu görüşme sonrasında yapılan açıklamada zam oranı ve sosyal haklar ile alakalı detaylara da yer verildi. Toplu iş sözleşmesinde kallavi derecede maaş zammı yapıldığını belirten Atay yılda 60 yevmiye ikramiye, 2600 TL yemek yardımı, kreşlerde çalışan öğretmenlere 2000 TL sorumluluk ücreti ve üniversite mezunlarına 2000 TL eğitim ücretlerinin ek olarak ödenmesine karar verildi.

Disk İş Sendikası Aydın Şube Başkanlığı tarafından da Başkan Atay'a teşekkür mesajları iletilirken, yapılan bu zammın hem çalışan hem de sendika bakımından büyük bir başarı olduğu belirtildi