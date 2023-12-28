Asgari ücret zammına marketlerden tepki! İşte zam yapan marketler listesi

Asgari ücrete dün yapılan zam sonrasında tüm marketlerin zam çalışmalarına başlaması sosyal medyanın gündemine çıktı. Öyle ki sosyal medya gündeminde market zamları ve hal fiyatları gündeme çıktı. Asgari ücret zammı sonrasında tüm marketlerin gece yarısı itibari ile etiketlerde değişiklik yapmak üzere çalışmaya başladıkları iddia ediliyor.

Asgari ücret 2024 yılında brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Bu kapsamda birçok kalemdeki ödemelere yeniden değerlendirme oranı kaç sayısınca zam yapılırken gözler market zamlarına çevrildi. Öte yandan güncel hal fiyatlarında meyve ve sebzelere de zam yapıldığı konuşuluyor.





Asgari ücret zammı sonrasında bugün itibarıyla bütün ürün ve hizmetlere zam beklentileri başladı. Asgari ücret zammının belirlenmesi sonrasında dev zincir marketlerin de harekete geçtiği ve etiket değişimi yaptığı iddia edildi.

Asgari ücrete yapılan zam ile ortaya atılan bu iddialar sonrasında zamlı maaş alacak bireyin sevinci yarıda kaldı. Bugün itibarıyla bütün ürünlere zam yapılacağı konuşuluyor. Ürün ve hizmetlerde asgari ücret zammı sonrasında zam furyasının başladığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz gün Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama kapsamında asgari ücrete %49 zam yapıldı. Ocak 2024'te 11.402 TL olarak ödenen asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkacak. Asgari ücrete yapılan zam ile beraberinde yapılacak zamlar yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Ortaya atılan iddialarda zincir marketlerden zam açıklaması yapıldığı ve raflardaki fiyatların değiştirilmeye başladığı konuşuluyor. Zam haberin iddialarına göre çalışanların maaş zammı sevincini yarıda bırakacak olan ürün ve hizmetlere yeni düzenleme yapılacağı iddiaları, adeta hevesleri kursakta bırakacağa benziyor. A101, BİM, ŞOK gibi marketlerin liste fiyatlarında güncellemeye gittiği konuşulurken, hal fiyatlarının da güncellendiği konuşuluyor