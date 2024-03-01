Asgari ücrete 2. zam müjdesi! O isim açıkladı: ' Seçim sen nelere kadirsin'

20214 yılı maaş zamları açıklamaları devam ediyor. Yapılan Asgari ücret, memur emekli maaş zamlarını özel sektör zamları takip ederken, bir çok kurum kuruluştan da toplu iş görüşmeleri neticelendiriliyor. Memur ve emekli kesim haricinde asgari ücret ve asgari ücret tabanından zam alan çalışan için Bakan Şimşek tarafından yeni yıl öncesinde yapılan açıklamada 2. bir zam yansıtılmayacağı açıklanırken, zaten 2 sene öncesinde sürekli olarak asgari ücretin tek zam aldığı belirtilmişti. Son 2 senedir artan enflasyon rakamlarının yüksekliği sebebiyle 2.i zam uygulamasının devreye alındığı ve 2024 yılı için buna gerek kalmayacağı belirtilmişti.





Ancak Ocak ayı enflasyon verisi açıklaması sonrasında maaşlar erime yolunda ilerlemeye başlarken, akıllarda asgari ücrete 2. zam yapılacak mı sorusunu tekrardan getirmiş ve bu konu hakkında bir çok uzman hesaplamalar yapmaya başlamıştı. Peki asgari ücrete 2. zam olacak mı? Asgari ücrete 2. zam ne zaman? İşte detaylar...

Geçtiğimiz dönemlerdeki asgari ücret tahminleri tutan ve her dediği ivedilikle takip edilen ünlü gazeteci Fatih Portakal'da asgari ücret zammı ile alakalı son dakika açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi vakitte her kesimden oy alabilmek adına hükümetin harekete geçeceğini belirten Portakal, asgari ücret için tarih bile verdi.





EMEKLİ KAPISI KAPANDI YA ASGARİ ÜCRETLİ

Temmuz ayında ve Ocak ayında yapılan asgari ücret zam oranı konusunda tahminleri tutan Portakal 2024 yılı için de tahminlerini açıkladı. Emekliye seyyanen zammın yapılmayacağını belirten ünlü isim, Erdoğan'ın seçimden önce müjdeyi verebileceğini belirtti. Fatih Portakal açıklamasında "Emekliye kapı kapandı, asgari ücrete ama ikinci bir düzenleme Haziran'da olabilir. Onu ben bekliyorum" dedi.