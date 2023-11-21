0-2 yaş arası çocuğu olan anneler hemen başvursun! Devlet 24 ay nakit para ödüyor: Başvurmayan hakkını kaybedecek

Her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların sırtındaki yükü hafifletmek amacı ile yatırılan destek ödemelerinde bakanlık kadınları da unutmadı. Detaylar haberimizde…







ANNELERE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN 1020 TL YENİ SOSYAL YARDIM ÖDENEĞİ!

Annelere yönelik destek güncellendi! Yakın zamanda doğum yapmış kadınlara yönelik doğum yardımları, emzirme yardımları ve çoklu doğum yardımları. Devlet, çalışsın ya da çalışmasın tüm annelere sosyal yardım sağlıyor. Kasım 2023'te yürürlüğe girecek yenilik, annelerin 24 ay boyunca çeşitli ödemelerden yararlanmasına olanak tanıyacak. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

Temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya çıkarılırken, annelerin ödemeleri de yeniden gözden geçirildi. Annelere yönelik destekler ocak ayında artırılarak yenilenecek. Anneler kimlikleri ile PTT'ye başvurarak 24 aya kadar nafaka yardımından yararlanabiliyor.

DEVLET VE SGK İŞ BİRLİĞİ İLE ANNELERİN DESTEKLERİ

Annelere devlet ve SGK iş birliğiyle çeşitli ödemeler yapılıyor. Kasım ayında yapılan ödemelerin yanı sıra henüz bu desteklere başvurmayan kadınların başvuru detayları da bir kez daha yayımlandı. Annelere 24 ay geri ödemesiz desteğin yanı sıra emzirme ödeneği, doğum yardımı gibi çeşitli ödemeler verilecek. Peki annelere sunulan destekler neler ve bu konuda son bilgiler neler?

ANNE VE ÇOCUK DESTEĞİ DETAYLARI

Uzun yıllardır faaliyette olan fonların kasım ayında dağıtılması planlanıyor. Anneler 24 ay boyunca düzenli desteğin yanı sıra emzirme yardımı ve doğum yardımı gibi yardımlardan da yararlanabilirler.

HANGİ DESTEKLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ?

Devlet, doğum yapan annelere doğum yardımı, emzirme yardımı ve çoklu doğumlarda ek yardım sağlamaktadır. Desteklerin bir kısmı çalışıyor olsun ya da olmasın tüm annelere sağlanırken, bir kısmı da yalnızca doğum izninde çalışan annelere verilmektedir.

KASIM 2023 DOĞUM YARDIMI MİKTARLARI

Devlet yeni annelere doğum yardımı ödemeye devam edecek. Doğum ücreti asgari ücret üzerinden hesaplanıyor ve SGK'lı anneler doğum izni süresince 3-4 farklı ödeme alabiliyor Doğum yardımı, çalışan olsun veya olmasın tüm annelere ödenmektedir. Anneler çalışıp çalışmamalarına bakılmaksızın doğum parası alabilirler.

Birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklara ise 600 TL ödenecek. Bu ödemeleri almak için bulunduğunuz yerdeki kaymakamlığa başvuruda bulunmanız ve çocuğunuzun doğum belgesini vermeniz yeterlidir.

24 AY ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Analık yardımına ek olarak ikiz, üçüz veya birden fazla çocuk doğuran annelere çoklu doğum yardımı kapsamında 24 ay süreyle ödeme yapılacak. Bu destek 2 yıla kadar verilmektedir ve 0-2 yaş arası çocuklar için aylık 150 TL tutarındadır.

520 TL EMZİRME ÖDENEĞİ

Baba SGK alıyorsa anne çalışıyor olsun veya olmasın emzirme yardımları sağlanır. Bu ödeme sigortalının ebeveynlerine aktarılacak ve 2023 yılında 520 TL tutarında olacak