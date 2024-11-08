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Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Asgari Ücret Komisyonu'nun Aralık ayında alacağı karar, Türkiye'de milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkileyecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:33
Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Asgari ücret zammı ile alakalı gelişmeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Komisyonu'nun Aralık ayında alacağı karar, Türkiye'de milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkileyecek. Komisyonun toplantıları Aralık ayı başında başlayacak ve Ocak girmeden açıklanmış olacak. Yüzde 20 ile 40 arasında değişen asgari ücret zam hesaplamaları yapılırken, asgari ücretin 20 bin ile 30 bin lira arasında belirlenebileceği beklentisiyle birlikte tüm gözler komisyona çevrili bekliyor. Bu zam, maaşlardan işsizlik sigortasına, engelli maaşlarından stajyer ödemelerine kadar bir çok ödemeyi gölgesi altına alacak.  

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ONLARI DA ETKİLEYECEK 

Asgari ücret zammı, yalnızca asgari ücretlileri değil, birçok farklı kesimi de yakından ilgilendiriyor. Kıdem tazminatı, stajyer maaşı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, askerlik ve doğum borçlanması, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primi gibi pek çok alanda önemli değişiklikler yaşanacak. 

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Kıdem Tazminatı Tabanı ARTACAK 

Asgari ücret zammında Kıdem Tazminatı tabanı etkilenecek. Şu anda 20 bin 2 lira olan kıdem tazminatı tabanı, asgari ücret artışıyla birlikte güncellenecek.  

Stajyer Maaşları Artacak 

Staj yapan öğrencilere ödenen aylık maaş da yeni asgari ücretle birlikte revize edilecek.

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek   

İşsizlik maaşı da artacak 

Zam ile birlikte İşsiz kalan vatandaşlar, asgari ücret artışıyla birlikte daha yüksek işsizlik maaşı almaya hak kazanacak. 

GSS Primleri artacak 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, yeni asgari ücretle birlikte artması bekleniyor. Buödemelerin daha fazla olacağı anlamını taşıyor 

65 Yaş Aylığı ve Engelli Destekleri artış oranında yükselecek 

2024 yılı için 65 yaş üstü vatandaşlara verilecek aylık 4.181,63 lira olarak belirlenmiş durumda. Engelli bireylere ise aylık destek, en düşük 3.388,06 lira ile en yüksek 5.007,08 lira arasında olarak biliniyor. Asgari ücret zammı oranında bu maaşlara zam yapılacağı tahmin ediliyor.  

İsteğe bağlı sigorta primleri revizeye girecek 

2024 için isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücret artışıyla birlikte baştan şekillenecek.  

 


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